Bitcoin verharrt nahe 59.000 US-Dollar: Steigende Buchverluste heizen Debatte über Bodenbildung an

Bitcoin notierte am Sonntag bei rund 59.000 USD, während spürbar steigende Buchverluste am Markt Spekulationen über eine bevorstehende Bodenbildung entfachten. Auf Prognosemärkten überwiegt derweil die Skepsis mit Blick auf weitere Abwärtsrisiken.

Anhaltende Abflüsse auf institutioneller Seite sowie die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve trübten die Stimmung spürbar ein. Anleger agieren im Vorfeld des Dezembers entsprechend vorsichtig. Die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung notierte um 01:21 Uhr ET bei 59.486,1 USD, was einem leichten Tagesverlust von 0,42 % entsprach. Laut Berechnungen von CryptoQuant-Analyst Darkfost befinden sich aktuell rund 11,1 Millionen Bitcoin in der Verlustzone – gegenüber lediglich 9 Millionen im Plus.

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Damit wurden die Höchststände des Bärenmarkts von 2022 übertroffen. Den Daten zufolge notieren rund 55 % des erfassten Bitcoin-Angebots unter Wasser; darin enthalten sind auch inaktive sowie mutmaßlich verloren gegangene Bestände. Zahlen von Coinglass stützen dieses Bild: Demnach erreichte das mit Buchverlusten gehaltene Angebot am 20. November ein Zwischenhoch von 11,42 Millionen Token, verglichen mit rund 10,6 Millionen Einheiten im November 2022.