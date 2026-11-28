Nach einem Kursrutsch von mehr als 50 Prozent erwartet der Krypto-Anbieter 21shares für 2027 ein neues Bitcoin-Allzeithoch.

Nach einem Kursrutsch von mehr als 50 Prozent erwartet der Krypto -Anbieter 21shares für 2027 ein neues Bitcoin -Allzeithoch - und nennt dafür zahlreiche Gründe. Bitcoin verlor 2026 zeitweise mehr als die Hälfte seines Höchststands. 21shares sieht darin keinen Grund zur Sorge.

Im Jahresausblick 2027 erwartet der Anbieter ein neues Allzeithoch und formuliert zehn Prognosen, von der Regulierung bis zur Tokenisierung. ETFs, Unternehmen und staatliche Akteure haben laut 21shares zusammen rund 180.000 Bitcoin zugekauft, während die Kurse fielen. Auf Basis historischer Marktzyklen und dieser Käufe erwartet das Haus für 2027 ein neues Allzeithoch. Research-Chef Eliézer Ndinga zufolge haben institutionelle Investoren selbst in den schwächsten Phasen „im Stillen beträchtliche Bitcoin-Bestände aufgebaut“.

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Als zweiten Treiber nennt 21shares die Regulierung. Bis Ende 2027 sollen 15 der 21 G20-Staaten ein formelles Regelwerk für digitale Vermögenswerte haben, darunter die EU mit MiCA und die USA mit dem GENIUS Act für Stablecoins. - Tokenisierte reale Vermögenswerte: Das Handelsvolumen soll sich von rund 6,3 Billionen US-Dollar auf 15 Billionen US-Dollar nahezu verdreifachen.21shares verkauft selbst Krypto-Produkte und gehört zu FalconX, einem großen Prime Broker für digitale Vermögenswerte. Ein optimistischer Ausblick liegt also im eigenen Interesse.