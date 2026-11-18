Eine Bitkom-Studie zeigt: Deutsche nutzen KI bei Gesundheitsfragen häufiger als Ärzte. Die elektronische Patientenakte wird akzeptiert, hat aber noch Hürden.

Deutschland erlebt einen signifikanten Wandel im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Patienten vertrauen zunehmend digitalen Assistenzsystemen, wobei die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im medizinischen Kontext stark ansteigt. Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom belegt, dass die Interaktion mit KI-Systemen bei Symptomdeutungen und Medikamentenfragen zur neuen Norm geworden ist. Dabei zeigen die Daten eine klare Tendenz weg von der ausschließlichen Abhängigkeit von klassischen medizinischen Autoritäten hin zu digitalen Ersthelfern.

Die Studie offenbart, dass ein großer Teil der Bevölkerung online nach Gesundheitsinformationen sucht. Insgesamt 80 Prozent der Befragten informieren sich mindestens gelegentlich im Internet über Symptome oder Medikamente. Dieser Wert stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur vorangegangenen Befragung dar. Der Fokus verschiebt sich dabei stark auf KI-gestützte Tools. 45 Prozent der Teilnehmer geben an, ihre Beschwerden durch die Interaktion mit einer KI besser zu verstehen als durch eine konventionelle Internetsuche. Diese Zahlen verdeutlichen das wachsende Gewicht digitaler Lösungen im deutschen Gesundheitssystem.

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Vertrauen in KI übersteigt Arztbesuche

Das Verhältnis zwischen Patienten und medizinischem Fachpersonal ändert sich grundlegend. Im Vergleich zu vertrauenswürdigen Ärzten bevorzugen Nutzer die Beratung durch ihre vertrauten KI-Systeme um 15 Prozent. Diese Präferenz ist nicht nur symbolisch, sondern hat konkrete Auswirkungen auf das Therapieverhalten. Ein Fünftel der Befragten hat angegeben, ärztliche Empfehlungen nicht mehr zu befolgen, nachdem sie eine KI-Recherche durchgeführt hatte. Gleichzeitig empfinden 33 Prozent der Nutzer die Antworten von KI-Chatbots als verständlicher als die Erklärungen von Ärztinnen und Ärzten. Diese Diskrepanz in der wahrgenommenen Klarheit stellt eine direkte Herausforderung für die Arzt-Patienten-Beziehung dar.

Christina Raab, die Vizepräsidentin des Bitkom, warnt bei der Vorstellung der Ergebnisse vor unkritischer Nutzung. Sie mahnt zur Vorsicht, da KI-Systeme fehleranfällig sind und keinen persönlichen Blick auf den Nutzer haben. Raab betonte, dass niemand allein aufgrund einer KI-Recherche einem Rat oder einer Verschreibung eines Arztes folgen sollte. Trotz dieser wichtigen Warnung ist die Attraktivität der digitalen Erstdiagnose unbestritten. Die Kombination aus schneller Verfügbarkeit und vermeintlicher Einfachheit treibt die Adoption voran, was regulatorische und aufklärerische Maßnahmen notwendig macht.

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Hürden bei der elektronischen Patientenakte

Neben der KI-Nutzung beleuchtet die Bitkom-Studie auch den Stand der elektronischen Patientenakte (ePA). Die Akte stößt auf wachsendes Interesse, wird aber von vielen Nutzern bislang nicht in ihrem vollen Potenzial ausgeschöpft. Die Kenntnis über die Existenz der Akte ist hoch: 67 Prozent der Befragten wissen, dass sie über eine solche Akte verfügen. Dennoch ist ein Fünftel der Menschen sich dessen bis jetzt nicht bewusst. Diese Lücke in der Information ist ein signifikantes Hindernis für die flächendeckende Digitalisierung der Gesundheitsdaten in Deutschland.

Für diejenigen, die die Akte bereits aktiv verwenden, ist der Nutzen jedoch unbestritten. 88 Prozent der Nutzer bestätigten, dass der Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten dadurch erleichtert werde. Zudem gaben 71 Prozent an, sich durch die digitale Übersicht besser auf Arzttermine vorbereiten zu können. Die ePA wird zunehmend genutzt und muss jetzt geöffnet und weiterentwickelt werden, wie Christina Raab feststellte. Die Akte soll mehr sein als ein rein digitaler Aktenschränk; sie muss einen messbaren Mehrwert für die Patienten bringen.

Trotz der positiven Nutzungserfahrungen gibt es noch erhebliche Hürden, die die Akzeptanz breiter Schichten behindern. 86 Prozent der Befragten wünschen sich eine schnellere Befüllung der Akte, da der aktuelle Prozess als zu langsam empfunden wird. Zudem fühlen sich 31 Prozent der Menschen nicht ausreichend über die Nutzung informiert. 16 Prozent empfinden die Anwendung als zu kompliziert oder wenig nutzerfreundlich. Diese Usability-Probleme müssen behoben werden, um die Akte zur zentralen Säule der digitalen Gesundheitsversorgung zu machen.

Die Zukunft der ePA erfordert konkrete funktionale Erweiterungen. Konkrete Wünsche der Nutzer sind verständliche Erklärungen zu Gesundheitsdaten, Hinweise auf Wechselwirkungen bei Medikamenten sowie die Integration von Daten aus privaten Gesundheits-Apps. Zusätzlich wird die Funktion der Terminorganisation gefordert. Durch diese Maßnahmen soll die Akte zu einem aktiven Helfer werden, der die Behandlungsergebnisse verbessert und den Alltag der Patienten entlastet. Die Bitkom-Studie zeigt deutlich, dass die Technologie vorhanden ist, die Herausforderung nun aber in der besseren Kommunikation und Benutzerfreundlichkeit liegt.