El Chadaille Bitshiabu, der junge Franzose von Rasenballsport Leipzig, fehlte überraschend im Kader für das Freitagabendspiel beim FC Augsburg. Trainer Marco Rose erklärte vor dem Anpfiff, dass der 19-Jährige die Abfahrt verpasst und somit den Flug nicht erreicht hatte. Ohne Bitshiabu kam Leipzig zu einem 0:0.

El Chadaille Bitshiabu kam in Leipzig vorrangig als Einwechselspieler zum Einsatz, in Augsburg blieb sein Platz auf der Bank dagegen überraschend leer. Rasenballsport-Trainer Marco Rose verrät, warum der junge Franzose kurzfristig fehlte. Gerade einmal drei Einsätze über 90 Minuten El Chadaille Bitshiabu in dieser Bundesliga -Saison absolviert, eine Stammkraft ist der Verteidiger bei Rasenballsport Leipzig also eher nicht.

Dennoch überraschte es, dass der Franzose im Freitagabendspiel beim FC Augsburg erstmals im Kader fehlte, ohne verletzt zu sein. Trainer Marco Rose klärte bereits vor Anpfiff bei DAZN auf, dass der 19-Jährige sich seine Auszeit selbst zuzuschreiben hatte. „Chad hat die Abfahrt heute früh verpasst und damit auch den Flug. Dann kann man am Ende des Tages auch nicht dabei sein.“ Die Mannschaft machte sich demnach ohne Bitshiabu im Teambus auf zum Flughafen, um die rund 350 Kilometer Luftlinie in die drittgrößte Stadt Bayerns hinter sich zu bringen. Ohne den im Juli 2023 von Paris St. Germain verpflichteten Defensivmann kam Leipzig in Augsburg nur zu einem 0:0, auf der Bank saßen gar nur sechs Feldspieler, der Platz von Bitshiabu blieb gänzlich leer. Dabei fehlte mit Kapitän Willi Orban ein Innenverteidiger, an dessen Stelle der Jungprofi gut und gerne hätte rücken können - zumal Bitshiabu nach dessen Platzverweis beim 2:0-Heimsieg gegen den St. Pauli in der Vorwoche eingewechselt worden war, um die Defensive zu stärken. Es war sein elfter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison, der siebte als Joker, nur viermal hatte er in der Startelf gestanden. Die gute Nachricht in der schlechten dürfte für Bitshiabu immerhin sein, dass trotz der folgenschweren Verfehlung keine größeren Konsequenzen auf ihn zukommen. „Ich reiße ihm nicht den Kopf ab“, deutete Rose an, was dem Abwehrspieler unter anderen Chefs wohl gedroht hätte. „Er kommt zum Training und dann machen wir alle zusammen weiter“, sagte Rose außerdem, „er sollte daraus lernen“ und „er wird sich sicher bei den Jungs entschuldigen.“ Diese „Jungs“ hatten in Person von Außenverteidiger David Raum nach der Nullnummer jedoch erst einmal andere Sorgen: „Bescheidener Punkt auswärts. Das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen klarer, drängender spielen.“ Durch das Remis verpasste es Leipzig, zumindest vorübergehend nach Punkten mit dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt gleichzuziehen. Stattdessen würden die Sachsen nun aus den Champions-League-Plätzen fallen, wenn der VfB Stuttgart im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg gewinnt





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Bundesliga RB Leipzig Marco Rose El Chadaille Bitshiabu FC Augsburg Kader Nullnummer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

RB Leipzig: Rose erklärt Verzicht auf BitshiabuBeim Freitagabendspiel in Augsburg fehlte El Chadaille Bitshiabu (19) im Aufgebot von RB Leipzig. Der Verteidiger hatte die Abfahrt der Mannschaft verpasst.

Weiterlesen »

Leipzig-Profi überraschend aus dem Kader gestrichen!Der 19 Jahre alte El Chadaille Bitshiabu verpasst vor dem Spiel beim FC Augsburg den Treffpunkt - und muss die Konsequenzen tragen.

Weiterlesen »

Vor dem Spiel gegen Leipzig drohen dem FC Augsburg Ausfälle im KaderNach fünf Spielen ohne Niederlage blickt Trainer Jess Thorup zuversichtlich auf das Heimspiel gegen RB Leipzig. Sorgen bereitet allerdings das Personal. Einem Spieler droht eine längere Verletzungspause.

Weiterlesen »

Rose und RB Leipzig enttäuschen erneutRB Leipzig kann seine Ambitionen auf die Qualifikation für die Champions League erneut nicht untermauern. Der FC Augsburg bleibt auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie ungeschlagen.

Weiterlesen »

RB Leipzig: Marco Rose sucht Ersatz für Willi OrbanAm Freitag eröffnet RB Leipzig beim FC Augsburg den 22. Bundesliga-Spieltag. Ohne den gesperrten Kapitän Willi Orban will RB versuchen, dem Heimsieg gegen St. Pauli einen weiteren Erfolg folgen zu lassen und weiter aussichtsreich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation zu bleiben.

Weiterlesen »

RB Leipzig gegen Augsburgs Siegesserie: Klostermann kommt zurück, Rose gegen RassismusRB Leipzig muss am Freitagabend in Augsburg auf Kapitän Willi Orban verzichten, der rot gesperrt ist. In der Abwehr kehrt Lukas Klostermann zurück. Trainer Marco Rose betont die Bedeutung des hohen Pressings und appelliert gegen Rassismus nach Angriffen gegen Lois Openda.

Weiterlesen »