Bittencourt-Wahnsinn in Cottbus: Der Bundesliga-Star kehrt ablösefrei zurück

Der Mittelfeldmann Leonardo Bittencourt wird ablösefrei zurück in die Heimat gehen und auch nach seinem Karriereende beim FC Energie im Klub-Management bleiben.

Der Bundesliga-Star Leonardo Bittencourt absolvierte den Medizincheck beim Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus und wird ablösefrei zurück in die Heimat gehen. Der Mittelfeldmann wird auch nach seinem Karriereende beim FC Energie im Klub-Management bleiben.

Bittencourt-Wahnsinn in Cottbus! Der gebürtige Leipziger spielte für Borussia Dortmund, Hannover 96, den 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim und Werder Bremen, aber die größten Gefühle gibt's für ihn bei Energie Cottbus. Dort, wo sein Vater Franklin Bittencourt in der Bundesliga zwischen 2000 und 2003 für Furore sorgte und zur Vereinslegende wurde.

Der kleine Leo lernte als Fünfjähriger das Kicken beim FCE. Foto: picture alliance/Matthias Koch Für Bittencourt ist dieser Wechsel etwas ganz Besonderes. In Cottbus hat alles angefangen, hier habe ich als Junge meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Dass ich jetzt zurückkehren darf, erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Stolz.

Es fühlt sich einfach richtig an. Jetzt wird Bittencourt wohl wie sein Vater eine Ära prägen können, weil er nach seiner Laufbahn weiter Verantwortung auf der Geschäftsstelle übernehmen soll. Der Kicker: Im Fußball spricht man oft davon, dass sich irgendwann der Kreis schließt. Genauso empfinde ich es





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