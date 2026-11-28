Zwei Strafrunden, bittere Tränen: Janina Hettich-Walz sucht nach ihrem Einbruch am Schießstand nach Erklärungen.

Zwei Strafrunden, bittere Tränen: Janina Hettich-Walz sucht nach ihrem Einbruch am Schießstand nach Erklärungen.einen bitteren Nachmittag erlebt. Die 30-Jährige verbrauchte in der Mixed-Staffel beim Stehendschießen sämtliche Nachlader und musste dennoch zweimal in die Strafrunde.

Anschließend brach sie im ARD-Interview in Tränen aus.

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„Ich weiß gerade einfach nicht, was ich sagen soll. Heute tut es mir extrem leid für meine Staffelkollegen“, sagte Hettich-Walz sichtlich aufgelöst. Bereits im Einzel am Freitag hatte die Deutsche Probleme am Schießstand offenbart und im Einzel ganze fünf Fehler geschossen. Dass ihr ausgerechnet in der Staffel erneut die Nerven versagten, machte den Rückschlag umso bitterer.