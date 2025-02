Bitterer Abend für Travis Kelce: Chiefs verlieren den Super Bowl

Der Tight End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, musste am Sonntagabend eine bittere Niederlage im Super Bowl LIX gegen die Philadelphia Eagles verkraften. Die Chiefs verloren mit 22:40 und Kelce leistete mit nur vier gefangenen Pässen seinen schlechtesten Super Bowl-Auftritt seiner Karriere. Trotz der Niederlage zeigte sich Kelce kämpferisch und versprach, dass das Team bis zum Ende kämpfen werde.

Travis Kelce (35) erlebte am Sonntagabend einen bitteren Abend. Der Tight End der Kansas City Chiefs äußerte sich nach der schmerzhaften Niederlage seines Teams im Super Bowl LIX in New Orleans mit den Worten: 'So schlecht haben wir das ganze Jahr über nicht gespielt.' Die Chiefs unterlagen den Philadelphia Eagles mit 22:40 – eine herbe Enttäuschung für den zweimaligen Super-Bowl-Champion. \'Hut ab vor den Eagles, Mann.

Sie haben uns in allen drei Phasen erwischt', sagte Travis in einem via X geteilten Video. Nach dem Spiel analysierte er die Niederlage gegenüber Reportern in der Kabine: 'Wir konnten offensiv einfach nicht ins Rollen kommen. Turnovers, Strafen, fallengelassene Pässe – alles lief schief.' Es war ein Abend, an dem Travis mehr als nur eine bittere Pille schlucken musste. Der Starspieler musste nicht nur die Niederlage verkraften, sondern auch den schlechtesten Super Bowl seiner bisherigen Karriere erleben. Mit gerade einmal vier gefangenen Pässen für 39 Yards blieb er weit hinter den Leistungen seiner vorherigen vier Super-Bowl-Auftritte zurück. Dabei hatte der Tight End zuvor immer wieder mit beeindruckenden Statistiken geglänzt, zuletzt noch im Super Bowl 2023 gegen die Eagles mit einem Touchdown. Auch die reguläre Saison hatte für Travis eine Delle bekommen: Noch nie war er mit weniger als 823 Yards und nur drei Touchdowns durchgekommen. \Trotz allem zeigte sich der Star kämpferisch: 'Dieses Team wird immer bis zum Ende kämpfen', zitierte er die motivierenden Worte von Trainer Andy Reid. Auch auf der Tribüne sorgte das Spiel für Aufsehen: Popstar Taylor Swift (35), die Lebensgefährtin von Travis, saß im Publikum und unterstützte den Sportler – begleitet von Freundinnen wie Ice Spice (25) und den Haim-Schwestern. Die 'Shake It Off'-Interpretin wurde von den Zuschauern lautstark ausgebuht, als sie auf der Stadionleinwand erschien. Ein Video des offiziellen NFL-Accounts auf Instagram zeigt, dass sie zunächst zwar irritiert und verwundert wirkte, das Ganze dann aber schließlich mit Humor nahm und weglächelte. Es bleibt abzuwarten, wie das Paar diesen turbulenten Abend verarbeitet





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SPORT SUPER BOWL NFL KANSAS CITY CHIEFS PHILADELPHIA EAGLES TRAVIS KELCE TAYLOR SWIFT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Kansas City Chiefs im Super Bowl 2025: Kendrick Lamar und ein neuer Super Bowl-LookDie Kansas City Chiefs stehen erneut im Super Bowl. Der 59. Super Bowl wird am 10. Februar 2025 in New Orleans stattfinden. Zum ersten Mal wird das Super Bowl-Logo von einem lokalen Künstler gestaltet. Kendrick Lamar wird das Halftime-Show-Lineup bereichern.

Weiterlesen »

Chiefs und Kelce stark: Noch ein Sieg zu Super-Bowl-RückkehrKansas City - In den Playoffs hat Travis Kelce am meisten Spaß - und liefert beim Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eine Bilderbuchvorstellung ab. Der dritte Titel ist in Reichweite.

Weiterlesen »

Chiefs und Kelce stark: Noch ein Sieg zu Super-Bowl-RückkehrIn den Playoffs hat Travis Kelce am meisten Spaß - und liefert beim Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eine Bilderbuchvorstellung ab. Der dritte Titel ist in Reichweite.

Weiterlesen »

Kansas City Chiefs im Super Bowl: Taylor Swift und Travis Kelce küssen auf dem FeldSo erlebte Taylor Swift den Sieg der Kansas City Chiefs im AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills. Die Kussfotos mit Partner Travis Kelce aus dem vergangenen Jahr wiederholen sich.

Weiterlesen »

NFL: Chiefs-Star Travis Kelce vor Super Bowl 2025 mit Geldstrafe belegtVor dem Super Bowl geistert dieses T-Shirt durch das Netz.

Weiterlesen »

Taylor Swift: Gerüchte um Gastauftritt beim NFL Super Bowl - Zusatzmotivation für Chiefs-Star Travis KelceGerüchten zufolge könnte Taylor Swift beim Super Bowl in New Orleans auftreten. Ein NFL-Star der Eagles würde keinen einzigen ihrer Songs erkennen...

Weiterlesen »