Bitterer Abgang für die türkische Fußballnationalmannschaft

Die türkische Fußballnationalmannschaft ist nach der 0:1-Pleite gegen Paraguay nach der Gruppenphase wieder nach Hause gefahren. Die Spieler und der Trainer haben sich direkt an die Nation gewandt und um Entschuldigung gebeten.

Bitterer Abgang für die türkische Fußball nationalmannschaft: Nach der 0:1-Pleite gegen Paraguay ist klar, dass die Türken nach der Gruppenphase wieder nach Hause fahren. Die Spieler und der Trainer haben sich direkt an die Nation gewandt und um Entschuldigung gebeten.

Die Erwartungen waren riesig, aber die Leistung reichte nicht aus. Die türkische Fußballnationalmannschaft hat es bis hierher geschafft, aber in den letzten zwei Spielen haben sie alles gegeben und haben versucht, ein Tor zu erzielen, aber es hat einfach nicht geklappt. Es war einfach Pech. Der Trainer Vincenzo Montella ist sehr traurig und weiß genau, wie hart die Spieler gearbeitet haben.

Es tut ihm leid, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Die Kritik an der Taktik und der Auswahl der Spieler wird von Montella nicht akzeptiert. Er möchte daran erinnern, dass die türkische Fußballnationalmannschaft 65 Schüsse abgegeben hat und dass der Ball einfach nicht rein wollte. Wenn jemand erklären kann, warum solche Dinge im Fußball manchmal passieren, ist er bereit, dazuzulernen.

Die türkische Fußballnationalmannschaft wird wieder nach Hause fahren und die Spieler werden sich auf die nächste Herausforderung vorbereiten müssen





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