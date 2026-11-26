Ausgerechnet mit ihrem Schweizer Rösti kassiert die Appenzellerin Rahel bei „The Taste“ drei rote Sterne und muss die SAT.1-Show verlassen. Während Bernd mit Omas Kartoffelstrudel dreifach jubelt, gerät Elif Oskan beim Besuch ihres Idols Johann Lafer völlig aus dem Häuschen.

Ausgerechnet mit ihrem Schweizer Rösti kassiert die Appenzellerin Rahel bei „The Taste“ drei rote Sterne und muss die SAT.1-Show verlassen. Während Bernd mit Omas Kartoffelstrudel dreifach jubelt, gerät Elif Oskan beim Besuch ihres Idols Johann Lafer völlig aus dem Häuschen.

Elif Oskan freut sich über Gastjuror Johann Lafer - noch ahnt ihr Team Blau mit Elisabeth, Rahel und Irfan nicht, welche Wechselbäder der Gefühle in Folge 6 anstehen. Wer hätte gedacht, dass es bei „The Taste“ einmal hauptsächlich um Schuhe gehen wird! In Folge 6 bringt Gastjuror Johann Lafer neben jahrzehntelanger Starkocherfahrung eine beeindruckende Info mit: „Rund 700 bis 800 Paar Schuhe“ soll der Spitzenkoch besitzen, der sich vor seiner Küchenkarriere als „Schuhmodelleur“ versuchte. Warum auch nicht?

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„An Schuhen kann man schließlich Menschen erkennen“, so Lafer. Steffen Henssler ist da bescheidener: „Sechs Paar, bei Turnschuhen vielleicht mehr.