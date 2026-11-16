Björn Höcke löst mit seiner Rede auf der Hohensyburg politischen Wirbel aus. FDP, Grüne und Gedenkstättenchef kritisieren den Ausschluss jüdischer Opfer als neomnazistische Rhetorik.

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat am Volkstrauertag auf der Dortmunder Hohensyburg ein breites politisches Echo hervorgerufen. Bei seinem Aufritt am Kriegerdenkmal definierte Höcke den Gedenktag explizit als deutschen Volkstrauertag und grenzte sich damit bewusst von anderen Gedenkformen ab. Diese Formulierung führte in der politischen Landschaft und in der Öffentlichkeit zu scharfer Kritik.

Definition des Gedenkens und gesellschaftliche Exklusion

Björn Höcke begründete seinen Auftritt am Kriegerdenkmal damit, dass er vorrangig an das Leid der eigenen Landsleute erinnern wolle. In seiner Rede betonte er, dass es sich um einen deutschen Volkstrauertag handele und nicht um einen französischen, englischen, russischen oder jüdischen Volkstrauertag. Diese klare Abgrenzung interpretieren Kritiker als Versuch, jüdische Bürger aus dem nationalen Gedächtnis auszuschließen. Die Frage nach der Zugehörigkeit jüdischer Menschen zur deutschen Gesellschaft rückte durch diese Rhetorik ins Zentrum der Debatte.

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Kritik von Gedenkstättenchef und politischen Gegnern

Jens-Christian Wagner, der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, reagiert mit scharfer Verurteilung auf die Äußerungen des AfD-Chefs. Auf der Plattform Bluesky veröffentlichte er einen Ausschnitt der Rede und bezeichnete das Verhalten als den Tiefpunkt der politischen Kommunikation. Wagner argumentiert, dass Höcke den Volkstrauertag nutze, um Juden explizit aus der deutschen Gesellschaft zu verdrängen. Damit stelle sich der AfD-Politiker in die Tradition der Nationalsozialisten und überschreite dabei eine klare rote Linie. Diese Einordnung wirft die Frage auf, ob die AfD noch in der demokratischen Mitte verankert ist.

Auch Wolfgang Kubicki, der Bundesvorsitzende der FDP, rechnet mit dem AfD-Politiker ab. Auf der Plattform X nannte er die Aussagen absolut widerlich und indiskutabel. Kubicki betonte, dass bei Höcke völlig ungehemmt zutage trete, was für ihn untragbar sei. Der FDP-Chef forderte, dass sich Höcke für sein Verhalten schämen solle. Dass dies ausbleibe, vergrößere die Schande dieser politischen Entgleisung noch zusätzlich. Die FDP positioniert sich damit klar gegen die völkische Rhetorik der rechtsextremen Opposition.

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Vergleich mit nationalsozialistischer Ideologie

Volker Beck, der frühere Grünen-Abgeordnete und jetzige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sieht in den Worten des AfD-Chefs eine direkte Parallele zur NS-Ideologie. Beck warnt davor, dass das völkische Denken der Nationalsozialisten bei der AfD ein Revival erlebe. Das Ausschließen von Juden aus dem deutschen Volkskörper oder dem Deutschtum führe direkt zum Kerngedanken des Nationalsozialismus. Diese Analyse unterstreicht die alarmierende Entwicklung in der politischen Debatte um nationale Identität und Erinnerung. Beck fordert daher eine klare Abgrenzung von diesen ausgrenzenden Narrativen.

Nachstellung und Haltung der AfD zum Gedenktag

Nach seinem Auftritt legte Björn Höcke noch einmal nach und erklärte auf X die Gründe für das Fernbleiben seines AfD-Kreisverbands von offiziellen Veranstaltungen. Er behauptete, dass diejenigen, die heute von den mahnden Toten der Weltkriege redeten, selbst die größten Kriegstreiber seien. Zudem schrieb er, deutsche Kriegstote seien keine Opfer zweiter Klasse. Diese Haltung stellt die offizielle Bedeutung des Volkstrauertags infrage. Der Volkstrauertag ist ausdrücklich dem Gedenken an alle Kriegsopfer gewidmet.

Dazu gehören neben deutschen Kriegstoten auch ausländische und zivile Opfer. Die Definition von Höcke ignoriert diese breite Opfergruppe bewusst. Damit setzt er ein Zeichen gegen den konsensuellen Gedankenaustausch im Gedenken. Die Kontroville zeigt, wie unterschiedlich die Sicht auf die deutsche Geschichte in der heutigen Politik ist. Die Frage nach der Verantwortung und der Einbindung aller Opfergruppen bleibt weiterhin offen. Die Diskussion um den Volkstrauertag auf der Hohensyburg wird die politische Landschaft noch länger begleiten. Die AfD steht vor der Aufgabe, ihre Haltung zu rechtfertigen oder zu korrigieren. Die Kritik von FDP, Grünen und jüdischen Organisationen bleibt intensiv.