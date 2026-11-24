Das Bundeskriminalamt meldet drastische Anstiege bei Tötungsdelikten und häuslicher Gewalt. Neue Zahlen zeigen die wachsende Dimension geschlechtsspezifischer Straftaten in Deutschland.

Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Deutschland hat im abgelaufenen Zeitraum ein dramatisches Ausmaß erreicht. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat neue Erkenntnisse aus dem "Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten" und dem "Bundeslagebild Häusliche Gewalt" veröffentlicht. Diese Daten legen eine deutliche Zunahme der Bedrohungslage offen, die durch spezifische Zahlen und Prozentwerte untermauert wird.

Im vergangenen Jahr wurden 209 Frauen und Mädchen das Opfer häuslicher Gewalt, die dabei ermordet wurden. Dies entspricht einem Durchschnitt von vier Todesfällen pro Woche. Unter diesen Opfern befanden sich 130 Frauen, die von ihrem aktuellen Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Weitere 79 Frauen kamen durch andere Familienmitglieder ums Leben. Die Gesamtzahl der durch häusliche Gewalt getöteten Menschen belief sich auf 292, wobei die restlichen männlichen Opfer Minderjährige und Kinder umfassen.

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Dramatischer Anstieg bei Tötungsdelikten

Das Bundeskriminalamt registrierte im Jahr 2025 insgesamt 1.176 weibliche Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte. Dieser Wert markiert einen Anstieg von 36,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass diese 1.176 Fälle auch versuchte Taten einschließen, bei denen die Opfer überlebten. Die Zahlen verdeutlichen somit nicht nur die finale Tragödie, sondern auch die hohe Frequenz extremer Gewalttaten, die lebensbedrohlich enden können, aber nicht müssen.

Die insgesamt 280.129 registrierten Opfer aller Art stellen ebenfalls einen Anstieg dar. Die Police meldete 2,8 Prozent mehr Opfer als im Vorjahr, wo 272.495 Fälle gezählt wurden. Mehr als zwei Drittel dieser Opfer waren weiblich. Konkret wurden 197.667 Frauen und Mädchen als Opfer registriert. Das sind 5.300 mehr als im Jahr 2024. Die Zahl der Frauen, die durch Partner oder Ex-Partner Gewalt erleiden mussten, lag bei 142.830. Weitere 54.837 weibliche Opfer erlitten Gewalt innerhalb des familiären Umfelds.

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Sexualstraftaten und digitale Bedrohung

Bei Sexualstraftaten verzeichnete die Polizei 54.675 Opfer, darunter Frauen und Mädchen. Das sind 150 Opfer pro Tag und 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Innerhalb dieser Kategorie wurden 20.123 Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen erfasst. Diese Gruppe wuchs um 5,6 Prozent. Erschreckend ist zudem, dass fast die Hälfte aller weiblichen Opfer von Sexualstraftaten minderjährig war. Dies unterstreicht die besondere Vulnerabilität junger Mädchen in diesem Bereich.

Die Entwicklung im häuslichen Kontext bei sexualisierter Gewalt ist ebenfalls alarmierend. Dort stieg die Zahl der weiblichen Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen um 13,5 Prozent auf 5.920 Fälle. Bei Partnerschaftsgewalt allein betrug der Anstieg sogar 15 Prozent auf insgesamt 5.448 Opfer beider Geschlechter. Das Bundeskriminalamt stellt fest, dass häusliche Gewalt in den allermeisten Fällen in der Wohnung des Opfers stattfindet. Der Ort, der traditionell als sicherer Hafen gilt, wird damit zum primären Tatort der Gewalt.

Besonders stark wächst die Gewalt im digitalen Raum. Im Jahr 2025 wurden 31.221 weibliche Opfer erfasst, was einem Anstieg von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allein bei digitaler Bedrohung und Nötigung stieg die Zahl um 16,7 Prozent auf 15.796 Fälle. Innerhalb von sechs Jahren, beginnend im Jahr 2019, stieg die Anzeigenzahl in diesem Bereich um 318 Prozent. Diese exponentielle Zunahme zeigt, wie sehr sich die Formen der Gewalt verschoben haben und wie dringend digitale Schutzmaßnahmen notwendig sind.

Politisch motivierte Gewalt und Menschenhandel

Die Zahl politisch motivierter frauenfeindlicher Straftaten schoss innerhalb eines Jahres von 558 auf 819 hoch. Dies entspricht einem Plus von 46,8 Prozent. Darunter befanden sich 54 Gewaltdelikte, bei denen 27 weibliche Personen verletzt wurden. Dies ist eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2024. Die Anzeigenzahlen sind in nur zwei Jahren, seit 2023, um über 150 Prozent gestiegen. Diese Daten deuten auf eine Radikalisierung und eine verstärkte politisch motivierte Aggression hin.

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Auch die sexuelle Ausbeutung nimmt zu. Die Polizei registrierte 698 weibliche Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Zwangsprostitution und Zuhälterei. Das ist ein Anstieg von 17,7 Prozent. Rund drei Viertel der Opfer hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Diese statistische Verteilung zeigt strukturelle Probleme im Bereich des internationalen Menschenhandels auf, der gezielt vulnerable Gruppen aus dem Ausland ausbeutet.

Tatverdächtige und Dunkelfeldstudien

Bei häuslicher Gewalt registrierte die Polizei 224.969 Tatverdächtige, ein Anstieg von 2,5 Prozent. Rund drei Viertel dieser Tatverdächtigen waren Männer. Knapp die Hälfte davon war bereits der Polizei bekannt. Bei Sexualstraftaten mit mindestens einem weiblichen Opfer waren sogar 97,7 Prozent der Tatverdächtigen männlich. Statistisch sind nichtdeutsche Tatverdächtige bei häuslicher Gewalt mit 37,2 Prozent deutlich überrepräsentiert. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt nur bei rund 14 Prozent. Das gleiche Zahlenverhältnis gilt auch für die Opfer. Hier sind 31,9 Prozent nichtdeutsch.

Die tatsächliche Dimension der Gewalt dürfte noch deutlich größer sein. Laut einer vom Bundeskriminalamt herangezogenen Dunkelfeldstudie werden weniger als fünf Prozent der Fälle psychischer und körperlicher Gewalt in (Ex-)Partnerschaften angezeigt. Allerdings können auch eine höhere Anzeigebereitschaft und eine bessere Erfassung durch die Behörden zum Anstieg der offiziellen Polizeizahlen beitragen.

Die Bundesminister Alexander Dobrindt (CSU), Karin Prien (CDU) und Stefanie Hubig (SPD) stellten diese Ergebnisse offiziell vor. Das Fazit des Bundeskriminalamts lautet, dass in keinem Anzeigenbereich mit mehr als 100 Opfern die Gewalt gegen Frauen zurückgeht. In einigen Bereichen steigen die Zahlen sogar rasant. Dies bedeutet nach Auffassung des BKA, dass die Gewalt zunimmt, sich aber auch das Anzeigeverhalten geändert hat. Durch Kampagnen wie die "Me-Too-Bewegung" trauen sich mehr Frauen, zur Polizei zu gehen.