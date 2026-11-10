Black Doves Staffel 2 auf Netflix: Keira Knightley als Spionin Helen Webb zurück

Black Doves Staffel 2 startet mit sechs neuen Episoden auf Netflix. Kritiker bewerten die Fortsetzung zu 94 % positiv, das Publikum zu 70 %.

Die zweite Staffel von Black Doves ist beim Streamingdienst Netflix verfügbar und setzt die Geschichte um die Undercover-Agentin Helen Webb fort. Mit sechs neuen Episoden kehrt die britische Thriller-Serie zurück und sorgt bereits kurz nach dem Start für Aufmerksamkeit in den Streaming-Charts. Die neuen Folgen sind nach dem Erfolg der ersten Staffel inzwischen abrufbar und haben sich auch in den deutschen Serien-Charts etabliert.

Im Mittelpunkt steht erneut Helen Webb, gespielt von Keira Knightley. Nach außen führt sie das Leben einer Politiker-Ehefrau, tatsächlich arbeitet sie jedoch als Spionin für die geheime Organisation Black Doves. Die neue Staffel knüpft direkt an diese doppelte Identität an und stellt sie vor größere Herausforderungen.

Also read Bauer sucht Frau: Hubertus wirbt um sechs Bewerberinnen in Staffel 22

Doppelrolle von Helen Webb wird komplizierter

Helen Webb beschafft vertrauliche Informationen aus den höchsten politischen Kreisen und gibt sie weiter. Diese Aufgabe bleibt in der zweiten Staffel der Kern ihrer Arbeit, wird aber durch neue Umstände deutlich riskanter.

Ihr Ehemann Wallace steht kurz davor, Premierminister von Großbritannien zu werden. Dadurch erhält Helen Zugang zu noch sensibleren Informationen. Gleichzeitig gerät sie stärker ins Visier möglicher Gegner, was ihre ohnehin gefährliche Doppelrolle weiter verschärft.

Advertisement

Die Serie verbindet dabei verschiedene Genres. Black Doves richtet sich vor allem an Zuschauer, die eine Mischung aus Agenten-Thriller, Krimi und schwarzem Humor mögen. Die Handlung lebt von politischen Intrigen und einer ständigen Bedrohung, die Helen im Alltag ihrer Ehe begleitet.

Kritiker und Publikum bewerten die Fortsetzung

Die zweite Staffel von Black Doves kommt bei den Kritikern sehr gut an. Laut den Angaben zu den Bewertungen sind 94 % der Pressestimmen positiv. Die ersten Rezensionen fallen damit überwiegend positiv aus.

Besonders gelobt werden die Darsteller, der schwarze Humor und die unterhaltsame Mischung aus Spionage, Action und Thriller. Der Publikumsscore liegt mit 70 % Zustimmung niedriger als der Wert der Presse, bleibt aber insgesamt auf einem sehenswerten Niveau.

Ein Zuschauer beschreibt die Serie als fantastisch und lobt die spürbare Spannung und Dramatik in jeder Folge. Die schauspielerischen Leistungen seien durchweg hervorragend, und das gesamte Ensemble harmoniere perfekt. Ein anderer Zuschauer sieht die zweite Staffel deutlich über der ersten und hebt die vierte Folge als besonders stark hervor.

Advertisement

Was die neue Staffel für Zuschauer bedeutet

Für Zuschauer auf Netflix bietet die zweite Staffel mit sechs Episoden einen kompakten Einstieg in eine Fortsetzung mit bekannten Figuren. Wer die erste Staffel kennt, findet die Entwicklung der Doppelrolle von Helen Webb im Mittelpunkt wieder.

Die Serie eignet sich besonders für Abende, an denen starke Hauptdarsteller, überraschende Wendungen und schwarzer Humor gefragt sind. Mit Keira Knightley in der Hauptrolle und einer politischen Handlung rund um den möglichen Amtsantritt Wallaces als Premierminister bleibt die Spannung über alle sechs Folgen erhalten.