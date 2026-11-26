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Der Black Friday bietet Anwendern und Heimwerkern aktuell signifikante Preisvorteile im Bereich professioneller Elektrowerkzeuge und Handwerkzeugs. Zahlreiche namhafte Hersteller senken ihre Preise auf Werte, die eine moderne Werkzeugausstattung oder gezielte Upgrades für bestehende Sammlungen wirtschaftlich attraktiv gestalten. Die folgenden Angaben stellen konkrete Preisunterschiede und technische Details der betroffenen Produkte dar.

Einhell TE-CD Set mit 35 Prozent Rabatt

Das Einhell TE-CD 18/40 Li-i +64 schlägt als komplettes Set für Arbeiten im und um das Haus deutlich weniger zu Buche als im regulären Handel. Der Kaufpreis liegt bei 99,95 Euro, was einem Ersparnisbetrag von rund 35 Prozent im Vergleich zum Listenpreis von 152,95 Euro entspricht.

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Dieses Schlagbohrschrauber-Set ist mit einem Drehmoment von 40 Nm und einem 2-Gang-Getriebe ausgestattet. Die integrierte Schlagbohrfunktion ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Materialien bis hin zu Mauerwerk. Im Lieferumfang enthalten sind zwei 2,0-Ah-Akkus, ein passendes Ladegerät sowie ein umfangreiches 64-teiliges Zubehörset.

Knipex Cobra und Bosch Multi-Cutter im Angebot

Knipex bietet sein bewährtes Fünferset an Wasserpumpenzangen an, das aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung und hohen Greifkraft Testsiege erringen konnte. Die Herstellung erfolgt im Stammsitz des Unternehmens in Wuppertal-Cronenberg. Der Preisvorteil macht das Set besonders für anspruchsvolle Heimwerker interessant.

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Der Bosch Professional Akku-Multi-Cutter ist ein kabelloses Gerät mit bürstenlosem Motor, das wartungsarm arbeitet. Über die Starlock-Aufnahme lassen sich Aufsätze schnell wechseln. Das Gerät kostet zum Black Friday 149,99 Euro statt 179,99 Euro, was einer Ersparnis von 30 Euro entspricht. Achtung: Akku und Ladegerät sind nicht im Paket enthalten.

Ralcam H408B Endoskop und Topeak Multitool sparen Geld

Das Ralcam H408B Endoskop überzeugt mit einer Note von 1,3 in Tests. Die Kamera verfügt über eine 8,5 Millimeter dünne Sonde mit großem Schwenkbereich und einen 4,3-Zoll-HD-Monitor. Der Black-Friday-Preis beträgt 106,09 Euro, was einer Senkung von rund 30 Euro oder 22 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 135,99 Euro entspricht.

Das Topeak-Multitool gewinnt Tests aufgrund seines großen Funktionsumfangs bei einem Gewicht von nur 171 Gramm. Es bietet Inbus-, Torx-, Kreuz- und Schlitzwerkzeug sowie Extras wie einen Tubeless-Einstecher. Das Tool kostet beim Black Friday 27,49 Euro statt 35,99 Euro, was einem Rabatt von 24 Prozent entspricht.

Bosch Combo Kit und Stahlwille Knarre reduzieren Kosten

Das Bosch Professional 18V System Combo Kit vereint den Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 mit dem Drehschlagschrauber GDR 18V-200. Enthalten sind ein 2,0- und ein 4,0-Ah-Akku sowie das Ladegerät GAL 18V-40. Das Komplettpaket kostet 254,80 Euro statt 334,16 Euro, was einer Ersparnis von knapp 80 Euro oder fast einem Viertel entspricht.

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Die Stahlwille 415SG-QR N ist eine kompakte 1/4-Zoll-Knarre mit 80 Zähnen und einem Rückholwinkel von nur 4,5 Grad. Sie misst 117 Millimeter in der Länge und bietet eine QuickRelease-Verriegelung. Der Preis beträgt aktuell 45,04 Euro statt 52,99 Euro, was einer Reduzierung von 15 Prozent entspricht.

Brüder Mannesmann Schlüssel-Satz für den Alltag

Der Brüder Mannesmann Gabelringschlüssel-Satz enthält zwölf Schlüssel in verschiedenen Größen für diverse Reparaturen. Die Kombination aus Maul- und Ringseite erlaubt die Auswahl der passenden Zughöhe. Dieses Set ist für alle erforderlich, die eine grundlegende Werkzeugkiste für Arbeiten am Auto, Fahrrad oder im Haushalt aufbauen.