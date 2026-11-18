Experten-Check zu Black Friday 2024: Lohnt sich der Kauf von PlayStation 5, iPhone 18 Pro oder Nintendo Switch 2 wirklich? Analyse der echten Rabatte und versteckten Kosten bei Tech-Gadgets und Reisen.

Am 27. November findet der Black Friday statt, doch der Handel bietet bereits jetzt täglich neue Angebote an. Der Preisvergleichsdienst Idealo, der zum Axel Springer Verlag gehört, hat geprüft, bei welchen hochnachgefragten Geräten wie der PlayStation 5, dem iPhone 18 Pro oder der Nintendo Switch 2 Sparfüchse wirklich sparen können. Die Analyse zeigt, dass ein automater Kauf bis zum Freitag nicht immer die beste Entscheidung ist und Verbraucher bei einigen Produkten vorsichtig sein sollten.

Preislage der PlayStation 5 und Bundles

Die PlayStation 5 Slim Digital mit 1 TB Speicher startet laut Idealo bei einem Preis von 649 Euro. Dieses Niveau ist vergleichsweise hoch für den Beginn der Black-Friday-Phase, weshalb kein gigantischer Preissturz automatisch erwartet werden sollte. Ein schnelles Ausverkaufen der Geräte ist möglich, sollte der Preis doch fallen. Interessant können sich dagegen Bundles mit einem Spiel oder einem zusätzlichen Controller erweisen. Nutzer, die die Konsole nur ausprobieren möchten, können sie über Plattformen wie Grover.de auch mieten.

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iPhone 18 Pro und Mobilfunkverträge

Das iPhone 18 Pro kostet aktuell ab 1309,98 Euro, wobei die schwarze Version mit 256 GB Speicher derzeit ab 1335 Euro erhältlich ist. Die Chance auf einen Mega-Rabatt bei den reinen Gerätepreisen ist kleiner als bei älteren Modellen. Stattdessen locken Mobilfunkhändler mit niedrigen Zuzahlungen oder Extras. Bei einem Vertrag mit einer Zuzahlung von einem Euro handelt es sich nicht um ein Ein-Euro-iPhone. Verbraucher sollten die Monatsgebühr multipliziert mit der Laufzeit addiert zum Gerätepreis und der Anschlussgebühr abzüglich Cashback berechnen. Diese Summe gilt es, mit dem Kauf eines freien Geräts zu vergleichen.

Nintendo Switch 2 und irreführende Angebote

Bei der Nintendo Switch 2 beginnen die Preise bei Idealo bei 449,99 Euro. Ein Bundle mit Mario Kart World plus drei Monaten Nintendo Online kostet dort 499 Euro. Händler können ihre Switch durchaus als Black-Friday-Angebot bewerben, dabei aber teurer sein als der günstigste Preis im Netz. Daher ist es wichtig, genau auf die Modellbezeichnung zu schauen, da verschiedene Varianten und Bundles angeboten werden. Ein vermeintlich höherer Preis kann sich rechnen, wenn ein Spiel enthalten ist, das der Nutzer ohnehin kaufen wollte.

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Flugpreise der Lufthansa und Zusatzkosten

Auch Fluggesellschaften wie die Lufthansa sind mit Rabatten in die Schlacht eingestiegen. Derzeit bietet die Kranich-Airline einen 40-Euro-Gutschein auf Langstreckenflüge an, der jedoch nur auf den Netto-Flugpreis gilt. Da die Lufthansa ihre Flüge gerade teurer macht, sollten Kunden nicht blenden lassen. Die Regel lautet: Erst Strecke und Reisedaten aussuchen und dann den Preis vor Beginn der Aktion notieren. Bei einem Black-Friday-Angebot müssen Gepäck, Sitzplatzreservierung und andere Zusatzkosten mitgerechnet werden. Zwanzig Prozent Rabatt auf einen vorher erhöhten Preis können schlechter sein als der normale Tarif einer Woche zuvor.

Empfehlungen für Technik- und Gaming-Käufe

Es gibt zum Teil tolle Angebote, wobei Vorjahres-Smartphones und Tablets häufig interessanter sind als das gerade erschienene Topmodell. Bei Fernsehern sind vor allem Vorgängermodelle von Samsung, LG oder Sony spannend. Auch SSDs und Festplatten sind gut vergleichbar, wenn Modellnummern eindeutig sind. Bei Games, Controllern und Konsolen-Bundles ist eine genaue Prüfung der Inhalte ratsam, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.