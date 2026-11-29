Amazon Black Friday läuft bis 30. November. Entdecken Sie geprüfte Rabatte auf LG OLED TVs, Dyson, Philips und Bosch. Jetzt Angebote sichern.

Die größte Shopping-Aktion des Jahres findet am 30. November ihren Abschluss. Amazon bietet zu diesem Termin Black-Friday-Deals auf eine Vielzahl von Produkten an, die von der Redaktion sorgfältig geprüft und als besonders empfehlenswert eingestuft wurden.

Premium-Unterhaltung und Smart Home Angebote

Für Heimkino-Enthusiasten ist der LG OLED65C67LA ein herausragendes Angebot. Dieser 65-Zoll-Fernseher nutzt die 4K OLED evo-Technologie und wird von einem α11 Gen3 4K AI Prozessor angetrieben. Das Gerät unterstützt webOS 26 und bietet eine Bildwiederholrate von 120Hz mit VRR bis zu 165Hz für flüssige Darstellung.

Also read WSOP Paradise 2024: Daniel Negreanu und Top-Spieler starten in Nassau

Auch im Bereich der Beleuchtung und Smartwatches gibt es signifikante Einsparungen. Die Beurer TL 85 Tageslichtlampe wurde vom Test-Sieger der Stiftung Warentest prämiert. Sie simuliert natürliches Tageslicht mit 14.000 Lux und dient der Behandlung von Lichtmangelerscheinungen. Die Apple Watch SE 3 in 40 Millimeter Aluminium bietet GPS, Herzfrequenzmessung und Vitalzeichen-Tracking.

Pflege, Technik und Alltagslösungen

Die Philips Lumea IPL 8000 Series ermöglicht eine dauerhafte Haarentfernung per Lichtintensitätsimpuls. Das Gerät umfasst vier Aufsätze für Körper und Gesicht und stellt eine Alternative zur Laser-Haarentfernung dar. Im Bereich der Unterhaltung kann ein 4K-kompatibler Smart Beamer mit 1400 ANSI-Lumen und Dolby Audio überzeugen.

Advertisement

Die Acelufly Doppel-Tanzmatte dient als interaktives Spielgerät für Kinder und Erwachsene. Sie ist rutschfest und funktioniert plug-and-play. Der Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2500 LiAC-Solo liefert 2500 Lumen bei 18 Volt und eine Leuchtweite von 640 Metern ohne mitgelieferten Akku.

Kraftwerk und Küchengeräte im Fokus

Die Noco Boost GB40 dient als Starthilfe Powerbank mit 1000A für Fahrzeuge bis 6,0L Benzin und 3,0L Diesel. Die Povasee Starthilfe Powerbank mit 6000A ist für Motoren bis zu 10L Benzin oder 8L Diesel geeignet. Die Buyer Pfanne MILADY aus 18/10 Edelstahl ist in Frankreich hergestellt und hat einen Durchmesser von 28 Zentimetern.

Haushaltsgeräte und Gartenpflege

Der Philips OneBlade Combo ist seit fast einem Jahr im Einsatz und saugt in der stärksten Stufe auch Tierhaare zuverlässig ein. Der aktuelle Preis liegt bei 132,99 Euro, was einem deutlichen Rabatt von fast 200 Euro entspricht. Ein Roboter-Staubsauger mit 20.000 Pa Saugkraft und intelligenter Hinderniserkennung steht auf 4,8 Sterne in 78 Bewertungen.

Das ASUS Laptop verfügt über ein 17,3 Zoll Full-HD Display und einen Intel Core 3 Prozessor 100U mit 16 GB RAM. Es läuft mit Windows 11 Pro und Office 2010 Starter. Der Preis von 471,75 Euro bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Anbetracht der Ausstattung.