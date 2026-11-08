Black Friday 2026 bei Amazon: Termine und Tipps für Schnäppchenjäger

Amazon startet die Black Week am 23. November. Alle Termine, Rabatt-Strategien und Tipps für den Einkauf von Technik, Beauty und Eigenmarken.

Der bevorstehende Black Friday 2026 bei Amazon bietet Verbrauchern in Deutschland und Europa die Chance auf signifikante Preisnachlässe. Der Haupt-Shopping-Tag findet am Freitag, den 27. November 2026, statt. Amazon bündelt die Angebote mit dem Cyber Monday, der am Montag, den 30. November 2026, folgt, in einer zentralen digitalen Plattform.

Zeitraum der Black Week startet am 23. November

Die eigentliche Rabattphase beginnt bereits vor dem Haupttermin. Amazon nennt diese Periode die "Black Week". Sie startet am Montag, den 23. November 2026, und endet am Sonntag, den 29. November 2026. Innerhalb dieser sechs Tage gelten die meisten Sonderangebote. Erst nach dem Ende der Black Week am 29. November folgt der Cyber Monday am 30. November. Dieser Tag widmet sich besonders digitalen Produkten und Online-exklusiven Aktionen.

Also read Endlich wieder Grünkohl-Saison: Tipps, Tricks und tolle Rezepte - so schmeckt er richtig gut

Struktur der Angebote und Deal-Verfügbarkeit

Amazon setzt auf zwei verschiedene Formen von Preisreduzierungen während dieser Saison. Zum einen gibt es langfristig gültige Aktionen, die über Tage oder Wochen sichtbar sind. Zum anderen existieren zeitlich begrenzte Deals. Diese Preise ändern sich teilweise nur für wenige Stunden. Die Gültigkeit ist oft an die Verfügbarkeit von Lagerbeständen geknüpft. Einige Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Das erfordert ein schnelles Handeln der Kunden, die spezifische Artikel suchen.

Risiken bei begrenzten Lagerbeständen

Zwei Tage nach dem Beginn der Black Week, also am Mittwoch, den 25. November 2026, sind viele der populärsten Artikel möglicherweise bereits ausverkauft. Wer auf bestimmte Preise oder hohe Rabatte hofft, sollte daher nicht zu lange warten. Amazon selbst rät dazu, Preise und Deals zu beobachten, bevor die Lagerbestände erschöpft sind. Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, durch Knappheit den Kaufdruck zu erhöhen. Kunden sollten sich bewusst sein, dass niedrige Preise oft nur für kurze Zeitspannen gelten.

Advertisement

Empfohlene Funktionen zur Preiskontrolle

Verbraucher können die Amazon-Plattform strategisch nutzen, um Vorteile zu sichern. Die Plattform empfiehlt, Wunschprodukte auf die Amazon-Wunschliste zu setzen. Alternativ ist es möglich, Artikel in den Warenkorb zu legen und für später zu speichern. Amazon bietet zudem die Möglichkeit an, Preis- und Deal-Benachrichtigungen zu aktivieren. Diese Benachrichtigungen informieren Nutzer per E-Mail oder App-Push bei Preisänderungen. Dies ist besonders nützlich, um den perfekten Zeitpunkt für den Kauf zu finden.

Betroffene Produktkategorien im Fokus

Die Rabatte erstrecken sich über zahlreiche Kategorien. Technik, Haushalt, Mode, Beauty und Spielzeug sind explizit genannt. Besonders Amazons eigene Geräte wie Echo-Lautsprecher, Fire-TV-Geräte und Kindle-Reader sind im Fokus. Auch Produkte namhafter Marken können deutlich günstiger angeboten werden. Konsumenten sollten diese Kategorien vor dem 27. November 2026 sorgfältig vergleichen, um die besten Angebote zu identifizieren.