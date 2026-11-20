Black Friday 2026 bietet tiefste Preise bei Kaffeevollautomaten. Wir vergleichen Modelle von De'Longhi, Jura und Siemens mit Fakten zu Preisen und Features.

Während des Black Friday 2026 sind hochwertige Kaffeevollautomaten der großen Hersteller zu Preisen verfügbar, die seit Langem nicht mehr erreicht wurden. Eine Analyse der aktuellen Angebote von De'Longhi, Jura, Philips, Siemens, Krups, Dreame, Haier und Ninja zeigt eine klare Trendwende bei den Margen der Gerätehersteller. Besonders bei den Modellen Magnifica von De'Longhi und der J10 von Jura sind deutliche Preisnachlässe zu verzeichnen, die Einsteigern und Genießern gleichermaßen zugutekommen.

De'Longhi Magnifica Serie als Kernangebot

Die De'Longhi Magnifica Duo setzt mit der Fähigkeit zur Kaltbrühe und dem kalten Milchaufschäumen neue Maßstäbe in der Vielseitigkeit. Das Gerät bietet insgesamt 20 verschiedene Rezepte an, wobei bis zu drei Nutzer ihre individuellen Favoriten in eigenen Profilen speichern können. Mit einem aktuellen Preis von 549 Euro liegt das Gerät spürbar unter dem bisherigen Niveau und bietet für Liebhaber von Eiskaffee im Winter eine herausragende Ausstattung.

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Eine günstigere Alternative im gleichen Hause stellt die De'Longhi Magnifica S dar, die sich auf die klassischen Funktionen Espresso und Café Crema konzentriert. Der Preis von 239,99 Euro rutscht unter das bisherige Jahrestief und gilt als sehr fairer Einstieg in den Markenbereich. Im Gegensatz zur Duo-Version gibt es bei der Magnifica S keinen automatischen Milchaufschäumer, sondern nur eine klassische Dampfdüse, die manuelle Übung erfordert, um die gewünschte Konsistenz selbst zu steuern.

Für Nutzer, die regelmäßige Milchgetränke bevorzugen, ohne Aufwand betreiben zu wollen, ist die De'Longhi Magnifica Evo mit dem LatteCrema-Hot-System die passende Wahl. Das automatische System übernimmt das Aufschäumen vollständig, während insgesamt sieben Getränke per Tastendruck auswählbar sind. Zum Preis von 349,99 Euro liegt das Gerät unter dem bisherigen Jahrestief, und der Aufpreis zur Magnifica S lohnt sich für alle, die regelmäßig Milchkaffee trinken.

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Jura und Philips mit Fokus auf Komfort und Reinigung

Jura positioniert sich mit der J10 als Premium-Option für Langzeitnutzer. Das Gerät kombiniert eine große Getränkeauswahl mit kalt gebrühtem Kaffee und einem Kegelmahlwerk mit sieben Stufen, wobei Kaffeetemperatur und Wassermenge individuell einstellbar sind. Zum aktuellen Preis von 1349 Euro ist die J10 so günstig wie selten, wobei der Käufer beachten muss, dass ein separater Milchbehälter extra erworben werden muss.

Im Philips-Sortiment überzeugt die LatteGo 2300 vor allem durch ihre einfache Pflege. Das Milchsystem besteht aus wenigen Teilen und kommt ganz ohne Schläuche aus, was die Reinigung unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine innerhalb von Sekunden ermöglicht. Mit 299,99 Euro ist das Gerät günstiger als in den vergangenen zwölf Monaten und damit ein starkes Angebot für Cappuccino-Fans mit kleinerem Budget.

Die Philips LatteGo 5500 erweitert das Portfolio für Haushalte mit unterschiedlichen Geschmäckern erheblich. Sie deckt mit 20 heißen und kalten Getränken fast jeden Wunsch ab, von Espresso bis Iced Coffee, und bietet Speicherprofile für bis zu vier Personen. Der Angebotspreis von 499,99 Euro liegt unter dem bisherigen Jahrestief und bietet spürbar mehr Leistung als die kleineren Modelle der Reihe.

Ninja und Siemens als weitere Marktakteure im Angebot

Der Ninja AutoBarista bringt die Erfahrung des Herstellers mit Küchenmaschinen in den Bereich der Kaffeetechnik. Das junge Gerät bietet zehn Programme, darunter Filterkaffee und Cold Brew, und zeichnet sich durch abnehmbare Spülmaschinenteile sowie einen Bohnenbehälter mit 340 Gramm Fassungsvermögen aus. Mit 649,99 Euro liegt der Preis rund 180 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung und auf dem bisher tiefsten Stand.

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Siemens bietet mit der EQ500 iAroma ein Gerät, das morgens durch die gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen Zeit spart. Das Gerät reinigt die Milchleitung nach jedem Getränk automatisch mit Dampf. Zum Preis von 459 Euro kostet der Automat weniger als die Hälfte der UVP von 999 Euro, wobei dieser Rabatt aufgrund der sonstigen Marktpreise nicht überbewertet werden sollte. Ein Modell aus der EQ6-Reihe für 399 Euro ist ein seltener Preis, da es in den vergangenen zwölf Monaten meist deutlich über 500 Euro kostete.

Strategische Kaufentscheidung vor dem Black Friday

Neben den detaillierten Modellvergleichen zeigt die aktuelle Situation, dass es sich für Käufer lohnt, vor dem Kauf genau zu überlegen, ob der Milchschaum selbst aufgeschäumt oder per Knopfdruck bezogen werden soll. Dies ist der entscheidende Faktor bei der Auswahl zwischen den verschiedenen Preisklassen. Während die Jura J10 und die De'Longhi Magnifica Duo mehr Funktionen und Profilvielfalt bieten, konzentrieren sich Modelle wie die Magnifica S oder die LatteGo 2300 auf das Wesentliche und die einfache Handhabung.

Zusätzlich zu den hier hervorgehobenen Einzelmodellen haben sowohl De'Longhi als auch Philips im Rahmen des Black Friday noch viele weitere Kaffeevollautomaten reduziert. Alle weiteren Angebote sind in den jeweiligen Angebotsübersichten der Hersteller bei Amazon einzusehen. Die aktuelle Preisdynamik ermöglicht es Verbrauchern, Geräte zu kaufen, die vor Monaten noch deutlich teurer waren, sodass sich eine Investition in hochwertige Kaffeetechnik jetzt besonders auszahlen kann.