Black Friday 2026 ist am 27. November. Erfahren Sie alles zu Ursprung, deutschen Umsatzdaten und Tipps für Schnäppchenjäger in der Black Week.

Am Freitag, den 27. November 2026, findet der traditionelle Black Friday statt. Dieser Termin markiert den Start der intensivsten Einkaufsperiode des Jahres im Einzelhandel. Der Tag folgt stets auf den amerikanischen Feiertag Thanksgiving und ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Handelskalender. Zahlreiche Händler starten ihre Aktionen jedoch bereits Tage oder Wochen vorher.

Ursprung und Bedeutung des Events

Der Begriff Black Friday lässt sich wortwörtlich als "Schwarzer Freitag" übersetzen. Seine Entstehung wird häufig mit der US-Stadt Philadelphia in Verbindung gebracht. Dort nutzte die Polizei den Begriff bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren. Sie beschrieb damit das enorme Verkehrsaufkommen und die überfüllten Einkaufsstraßen am Freitag nach Thanksgiving.

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Eine weitere Theorie besagt, dass die Menschenmassen in den Einkaufsstraßen aus der Ferne an eine schwarze Masse erinnerten. Eine wirtschaftliche Deutung bezieht sich auf die Umsätze der Händler. Durch die hohen Verkaufszahlen sollen viele Geschäfte von roten Verlustzahlen in die schwarzen Gewinnzahlen wechseln. Der tatsächliche historische Ursprung bleibt jedoch unklar.

Dieses Shopping-Event lockt nicht nur Online-Händler, sondern auch physische Geschäfte mit Sonderangeboten an. Viele Geschäftszeiten beginnen bereits in den frühen Morgenstunden des 27. November 2026. Besonders begehrte Schnäppchen sorgen dafür, dass Kunden oft schon in der Nacht vor den Läden warten.

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Wirtschaftliche Bedeutung und Zahlen

Der Black Friday gehört mittlerweile zu den umsatzstärksten Shopping-Tagen des Jahres. Der Online-Handel profitiert dabei besonders stark von den zahlreichen Rabattaktionen. Die wirtschaftliche Bedeutung zeigt sich klar an den aktuellen Marktzahlen. Laut einer Auswertung von Adobe Analytics wurden am Black Friday 2025 allein im amerikanischen Online-Handel rund 11,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Dieser Wert entspricht einem Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einigen Berichten wird für den US-Online-Handel im Jahr 2025 sogar ein Umsatz von rund 14,25 Milliarden US-Dollar genannt. Diese Daten belegen, dass der Black Friday für Unternehmen längst mehr als ein einzelner Verkaufstag ist. Viele Händler nutzen den gesamten November für wechselnde Aktionen.

Akzeptanz in Deutschland und Konsumverhalten

In den USA wurde der Tag traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert. Damals noch ohne das inzwischen bekannte Branding. In den darauffolgenden Jahren sprangen immer mehr Händler auf diesen Schnäppchen-Zug auf. Die Beliebtheit breitete sich schnell nach Europa aus und fand auch in Deutschland breite Zustimmung.

Im Jahr 2020 ergaben Umfragen, dass 91 Prozent aller Deutschen den Black Friday kannten. Im Jahr 2022 kannten 96 Prozent der Deutschen das Event und dessen Angebote. Etwa 48 Prozent hatten im selben Jahr vor, an diesem Tag Einkäufe zu tätigen und die Rabattaktionen zu nutzen.

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Die finanzielle Relevanz für deutsche Verbraucher ist hoch. Im Jahr 2022 gaben die Onlineshopper in Deutschland rund 5,7 Milliarden Euro am Black Friday aus. Diese Summe unterstreicht die starke Verankerung des Events in der deutschen Konsumkultur. Die Vorbereitung auf den Black Friday 2026 ist daher das A und O für erfolgreiche Schnäppchenjäger.

Tipps für die Shopping-Strategie

Um das Beste beim Shoppen herauszuholen und wirklich Geld zu sparen, ist frühes Handeln entscheidend. Beliebte Artikel sind relativ schnell ausverkauft, wenn die Angebote starten. Viele Händler veranstalten eine sogenannte "Black Week", in der sie bereits vorher Rabatte anbieten.

Schnäppchenjäger müssen nicht unbedingt bis zum 27. November 2026 warten. Es lohnt sich, die Angebote der Händler im Vorfeld zu prüfen. Nur so lassen sich echte Schnäppchen von Marketing-Aktionen unterscheiden. Wer sich frühzeitig informiert, hat die besten Chancen auf die begehrtesten Artikel.