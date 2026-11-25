Alles zum Black Friday am 27. November 2026. Wir erklären die Ursprünge des Begriffs aus Philadelphia, die wirtschaftliche Bedeutung und die Ausweitung auf die Black Week.

Der bekannte Aktionstag findet am 27. November 2026 statt und verspricht Millionen von Kunden attraktive Rabatte. Das Datum ist fest im Kalender verankert, da der Termin direkt vom US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving abhängt. Dieser Tag fällt traditionell immer auf den vierten Donnerstag im November. Aus diesem Grund rückt der nachfolgende Freitag jedes Jahr an ein anderes Datum vor, bleibt aber als zentrales Event im Handel fest etabliert.

Historische Wurzeln in Philadelphia

Die genaue Herkunft des Begriffs lässt sich historisch nicht lückenlos belegen, doch eine weit verbreitete Theorie verweist auf die US-amerikanische Stadt Philadelphia. In den 1950er- und 1960er-Jahren kam es am Tag nach Thanksgiving zu einem massiven Zustrom von Besuchern in die Innenstadt. Grund für das Chaos war traditionell ein Footballspiel zwischen der Armee und der Marine, das große Mengen an Touristen anzog. Zusätzlich begannen viele Menschen an diesem Freitag mit ihren Einkaufstouren für die kommende Weihnachtszeit.

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Die Folge dieses kombinierten Ansturms waren überlastete Straßen, lange Staus und ein erhebliches Chaos im Stadtverkehr. Die lokale Polizei sah sich gezwungen, zusätzliche Schichten einzulegen, um den ungewohnten Ansturm zu bewältigen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Den betroffenen Beamten wurde der anstrengende und stressige Tag als "Black Friday" bezeichnet. In dieser ursprünglichen, negativen Konnotation stand "schwarz" für den mühsamen Einsatz und die Unruhe, nicht für finanzielle Gewinne.

Wirtschaftliche Neubewertung in den 1980er-Jahren

Erst in den 1980er-Jahren etablierte sich eine zweite, deutlich positivere Interpretation des Namens. Verkäufer merkten im Laufe der Jahre, dass der Freitag nach Thanksgiving eine lange Phase der Verluste beendete und den Beginn der profitablen Geschäftszeit markierte. Die massiven Kundenscharen sorgten für Top-Umsätze, die die Bilanzen der Händler ins Positive drehten.

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Im Finanzwesen steht die Farbe Schwarz traditionell für Gewinne, während rote Zahlen Verluste anzeigen. Dieser ökonomische Bezug führte dazu, dass der Begriff "Black Friday" zunehmend mit erfolgreichen Geschäften und attraktiven Angeboten verbunden wurde. Die negative Connotation der Polizei-Bezeichnung wurde von der Marketing-Branche übernommen und aktiv umgedeutet, um den Shopping-Tag als Hochkonjunktur-Ereignis zu inszenieren.

Etablierung im deutschen Einzelhandel

Auch in Deutschland hat sich der Black Friday mittlerweile fest im Handel etabliert. Die erste Welle der Awareness begann, als Unternehmen im Jahr 2006 erstmals gezielt Werbeaktionen zu diesem Anlass starteten. Seitdem erhalten die Black-Friday-Angebote in der breiten Bevölkerung immer mehr Aufmerksamkeit und sind aus dem Kaufverhalten der Konsumenten nicht mehr wegzudenken.

Der Fokus hat sich dabei von einem reinen Freitagsevent hin zu einer längeren Sales-Phase verschoben. Große Plattformen wie Amazon bieten beispielsweise zusätzliche Angebote am Montag an, dem sogenannten "Cyber Monday". Dies zeigt, wie die Strategie der Händler darauf ausgelegt ist, die Kauflust über mehrere Tage zu strecken und unterschiedliche Kundensegmente anzusprechen.

Umfang der Black Week und Konsequenzen

Allgemein gibt es rund um den "Black Friday" einige weitere Aktionstage, die besser gesagt eine zusammenhängende Periode bilden. Diese wird oft als "Black Week" bezeichnet und bietet Schnäppchenjägern umfassende Möglichkeiten zum Sparen. Es geht damit nicht mehr nur um einen einzigen Freitag, sondern um einen Zeitraum von mehreren Tagen, in dem zahlreiche Händler ihre Preise senken.

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Für Verbraucher bedeutet dies eine Verlängerung der Entscheidungsspanne, um die besten Deals zu identifizieren. Gleichzeitig entstehen für den Handel erhebliche logistische Herausforderungen, da die Lieferketten auf den hohen Andrang vorbereitet sein müssen. Die Entwicklung hat gezeigt, dass sich das Einkaufsverhalten durch solche mehrtägigen Events nachhaltig verändert hat.