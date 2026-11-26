De'Longhi und Siemens bieten Kaffeevollautomaten zu historischen Tiefstpreisen. Entdecken Sie die besten Deals für die J10, EQ700 und Magnifica zum Black Friday 2026.

Am 27. November 2026 verlagern sich die Prioritäten im Haushalt der Kaffeeliebhaber deutlich zugunsten der eigenen Finanzen. Die Redaktion hat die aktuellen Preisangebote geprüft und bestätigt, dass hochwertige Geräte der Marken De'Longhi und Siemens nun deutlich günstiger erhältlich sind als zu ihrem Marktstart. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wendepunkt für Verbraucher, die seit Jahren auf einen rationaleren Einstiegspreis in die Welt der Vollautomaten gewartet haben.

Siemens EQ700 erreicht historischen Tiefstpreis

Die Siemens EQ700 iAroma (TP725E01) liegt derzeit bei 899 Euro und ist damit so günstig wie noch nie seit dem offiziellen Marktstart im Februar 2026. Das Gerät, das ursprünglich bei Amazon mit einem Preis von 1.749 Euro gehandelt wurde, bietet mit einem fünf Zoll großen Full-Touch-Display eine intuitive Bedienung. Nutzer können bis zu 20 individuelle Lieblingskombinationen speichern und das Gerät sowohl per App als auch per Sprachbefehl steuern. Die Maschine bereitet 41 verschiedene Getränkevarianten zu, darunter auch Slow Brew, was besonders für anspruchsvolle Genießer von Vorteil ist. Gegenüber dem Referenzpreis von 999 Euro ermöglicht der aktuelle Preis eine Einsparung von exakt 100 Euro.

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Weitere Siemens-Modelle und De'Longhi-Angebote

Neben der EQ700 senkt auch die Siemens EQ600 iAroma (TP601E09) ihre Preisstruktur spürbar. Mit einem aktuellen Preis von 649 Euro liegt das Modell 130 Euro unter dem angegebenen Vergleichspreis. Es bietet 22 Getränkevarianten und eine praktische Kannenfunktion, die die gleichzeitige Zubereitung von zwei Milchgetränken erlaubt. Die Spitzenklasse der Marke wird durch die Siemens EQ900 iAroma (TQ923E03) vertreten, die im baristaMode sechs Brühparameter zur Individualisierung freigibt. Sie ist aktuell für 1.499 Euro erhältlich, was rund sechs Prozent unter dem Vergleichspreis liegt und den niedrigsten im Jahresverlauf erfassten Preis darstellt.

Bei De'Longhi punktet die Eletta Explore (ECAM452.67.G) mit ihrer Cold-Brew-Technologie, die auch kalt gebrühten Kaffee in weniger als fünf Minuten zubereiten kann. Der Preis von 799 Euro steht für eine Ersparnis von rund 16 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 949,99 Euro. Das 3,5 Zoll große Farb-Touchdisplay erlaubt die Feinjustierung von Aroma, Temperatur und Getränkemenge. Für den Einstieg in die kalte Kaffee-Kategorie bietet die Magnifica Duo mit 549 Euro ein attraktives Angebot, das bis zu drei Personenprofile unterstützt und gleichzeitig Milch kalt aufschäumt.

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Praxisnahe Alternativen für den täglichen Bedarf

Für Nutzer, die Wert auf einfache Handhabung legen, bietet die De'Longhi Magnifica S mit 239,99 Euro einen sehr fairen Einstieg in den Markenbereich. Da hier der Milchschaum noch manuell per Dampfdüse erzeugt wird, erfordert das Gerät etwas Übung, bietet dafür jedoch maximale Kontrolle über die Konsistenz. Die Magnifica Evo verbessert diese Erfahrung durch das LatteCrema-Hot-System für automatischen Milchaufschaum und ist bereits für 349,99 Euro unter dem bisherigen Jahrestief erhältlich. Wer zudem wenig Platz in der Küche zur Verfügung hat, findet im Tchibo Esperto mini ein schmales Gerät für 229 Euro, das inklusive 400 Gramm Kaffee eine Ersparnis von 70 Euro gegenüber dem Standardpreis von 299 Euro bietet.

Langlebige Investition mit J10 und weiteren Aktionen

Wer langfristige Zuverlässigkeit priorisiert, sollte die Jura J10 nicht ignorieren. Das Modell bietet eine umfangreiche Getränkeauswahl, kalt gebrühten Kaffee und ein Kegelmahlwerk mit sieben Stufen zur präzisen Einstellung. Zum Preis von 1.349 Euro ist die J10 aktuell so günstig wie selten zuvor. Neben den genannten Highlight-Modellen haben sowohl Siemens als auch De'Longhi ihre gesamten Kaffeevollautomaten-Portfolios zum Black Friday reduziert, sodass sich die Angebote in den jeweiligen Angebotsübersichten auf Amazon detailliert einsehen lassen.