Mit Black Friday und Cyber Monday gibt es aktuell eine echte Rabattschlacht. Welche Deals wirklich lohnen, zeigen wir hier.

Der Black Friday ist da – mit den besten Angeboten rund um Technik, Fashion und mehr. Viele Topseller gibt es jetzt zu Bestpreisen. Das sind die Höhepunkte des Black Friday 2026.

Lange haben wir gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Der große Black Friday startet mit einer Hülle und Fülle an großartigen Angeboten aus etlichen Shops: Von Apple-Bestsellern bis hin zu Balkonkraftwerken, die besten Tarife, Mode-Must-haves oder Konsolen – der Black Friday 2026 ist schon jetzt ein Fest für alle Schnäppchenjäger. Wir begleiten den Shopping-Wahnsinn die ganze Woche über und verraten die besten Angebote im Netz.

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.