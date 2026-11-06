Black Friday 2026: Herkunft des Namens und Verlauf der Rabattaktionen

Alles zum Black Friday am 27. November 2026 in Deutschland: Die historische Erklärung des Begriffs, die Rolle von Philadelphia und die Ausweitung auf die Cyber Week.

Am 27. November 2026 steht der Black Friday wieder auf dem Kalender und signalisiert Schnäppchenjägern in ganz Deutschland den Beginn der großen Rabattaktionen. Dieser jährliche Aktionstag lockt Verbraucher mit zahlreichen Angeboten und Rabatten, hat sich jedoch von einem reinen US-Phänomen zu einem festen Bestandteil des deutschen Handels entwickelt. Die wachsende Aufmerksamkeit für diese Verkaufsveranstaltung geht auf eine lange Evolution zurück, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts reicht und bis heute für Verwirrung regarding die genaue Namensherkunft sorgt.

Historische Ursprünge in Philadelphia

Die exakte historische Herkunft der Bezeichnung "Black Friday" lässt sich bis heute nicht eindeutig belegen, doch eine weit verbreitete Theorie führt den Begriff auf die US-amerikanische Stadt Philadelphia zurück. Der amerikanische Feiertag Thanksgiving findet traditionell am vierten Donnerstag im November statt, wobei das Datum für das Jahr 2026 spezifisch auf den 26. November fällt. Am darauffolgenden Freitag, dem 27. November 2026, strömten in den 1950er- und 1960er-Jahren besonders viele Menschen in die Innenstadt von Philadelphia.

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Der Grund für diese enorme Massenbewegung waren ein Footballspiel zwischen der Armee und der Marine sowie die intensiven Einkäufe für das bevorstehende Weihnachtsfest. Die Folge war ein erhebliches Chaos in der Innenstadt, das sich durch volle Straßen und lange Staus äußerte. Die Polizei in Philadelphia musste zusätzliche Schichten übernehmen, um den ungewohnten Ansturm zu bewältigen und die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Den Beamten war der anstrengende Tag ein Dorn im Auge, weshalb sie den Freitag angeblich als "Black Friday" bezeichneten. In diesem ursprünglichen Kontext war die Bezeichnung negativ konnotiert und beschrieb die mühsame Schichtarbeit der Sicherheitskräfte sowie die chaotische Situation in den Straßen, die durch den massiven Aufkommen von Touristen und Einkäufern verursacht wurde.

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Wandel zur wirtschaftlichen Bedeutung

Erst in den 1980er-Jahren etablierte sich eine weitere, positivere Erklärung für den Namen im Bewusstsein der Öffentlichkeit und des Handels. Nach einer langen Phase von Verlusten merkten die Verkäufer, dass der Freitag nach Thanksgiving die Wende markierte. An diesem Tag strömten die Menschen in die Läden und sorgten so für Top-Umsätze, die das Geschäftsjahr oft in die schwarzen Zahlen führten.

Der Begriff "Black Friday" bekam dadurch eine neue, positive Bedeutung und wurde zunehmend mit erfolgreichen Geschäften und attraktiven Angeboten verbunden. Diese Umdeutung vom chaotischen Chaos zum wirtschaftlichen Erfolgshintergrund half, den Begriff international zu etablieren und ihn als Zeichen für die Eröffnung der Weihnachtsverkaufszeit zu nutzen. Die Händler profitierten von dieser neuen Narration, indem sie den Tag als den wichtigsten Shopping-Event des Jahres inszenierten.

Im Jahr 2006 boten erstmals Unternehmen in Deutschland Werbeaktionen an, die explizit mit dem US-amerikanischen Termin synchronisiert wurden. Seither hat sich der Black Friday im deutschen Handel fest etabliert und wird von Verbrauchern und Händlern gleichermaßen als zentraler Meilenstein im Jahresumsatz erwartet. Die Akzeptanz und die Teilnahmequote sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, was die globale Vernetzung der Handelsmärkte widerspiegelt.

Verlängerung der Aktionen und Cyber Week

Allgemein gibt es rund um den Black Friday einige weitere Aktionstage, die das Shopping-Erlebnis verlängern und den Konsumdruck über mehrere Tage streuen. Beispielsweise bietet Amazon zusätzlich Angebote am Montag, dem sogenannten "Cyber Monday", an. Dieser Tag konzentriert sich besonders auf Online-Shops und digitale Angebote, wodurch der reine physische Einkaufsort um eine virtuelle Dimension erweitert wird.

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Besser gesagt handelt es sich bei dieser Abfolge nicht nur um einzelne Tage, sondern um eine durchgehende Verkaufsperiode, die oft als "Black Week" bezeichnet wird. Für Schnäppchenjäger gibt es damit mittlerweile nicht nur an einem Freitag, sondern über mehrere Tage hinweg zahlreiche Möglichkeiten, beim Einkaufen zu sparen. Diese Strategie der Händler dient dazu, den Kundenstrom über einen längeren Zeitraum zu verteilen und die Aufmerksamkeit der Verbraucher maximal zu nutzen.

Durch diese Ausweitung auf die sogenannte Black Week wird der Black Friday von einem einzelnen Ereignis zu einer komplexen Marketing-Kampagne. Verbraucher müssen sich nun nicht mehr nur auf den 27. November 2026 konzentrieren, sondern können die Angebote über einen ganzen Zeitraum hinweg verfolgen und vergleichen. Dies ändert das Kaufverhalten fundamental, da Geduld und Recherche an Bedeutung gewinnen, um die besten Deals innerhalb der gesamten Woche zu identifizieren.