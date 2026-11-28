Wer jetzt spart, findet am Black-Friday-Wochenende starke Angebote für SSDs, Smartphones, Fire TV Sticks und mehr, bevor die Deals vergriffen sind. #anzeige

Noch bis Montag, dem 30. November, läuft der Black Friday bei Amazon. Es gibt zwar auf tausende Produkte bares Geld zu sparen, aber nicht alle Deals sind auch gute Angebote.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit den 30 besten Deals zusammengestellt. Dabei geht es von der günstigen Smartwatch über SSDs bis hin zum Wassermelder. So gibt es trotz der aktuellen Speicherkrise etwa die Samsung-SSD 990 zum Bestpreis zu kaufen. Zwar laufen die Angebote offiziell bis zum Montag, können aber schon vorzeitig vergriffen sein.

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Zum Black Friday trotzen manche SSDs der aktuellen Speicherkrise. So wird etwa die noch recht neu auf dem Markt erhältlichezu kaufen gibt.