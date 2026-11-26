Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November. BYD bietet bis zu 24.000 Euro Rabatt auf Neuwagen, während Ford und Marken wie Opel sowie Peugeot stark im Zubehör reduzierende.

Der terminliche Fixpunkt für Schnäppchenjäger im Automobilsektor steht fest: Der Black Friday 2026 wird am 27. November stattfinden. Diese exakte Datierung bietet Verbrauchern eine klare Orientierung für ihre Kaufentscheidungen im Bereich Mobilität. Bereits jetzt haben mehrere namhafte Hersteller ihre speziellen Aktionswochen eingeleitet, um auf diese hohe Nachfrage vorzubereiten. Dabei konzentrieren sich die Reduzierungen nicht nur auf reine Neufahrzeuge, sondern erstrecken sich auch auf attraktive Leasingmodelle sowie umfangreiches Fahrzeugzubehör.

Der chinesische Elektromobilitätskonzern BYD startet aktuell seine größte Black-Friday-Kampagne des Jahres. Das Unternehmen verspricht seinen Kunden während der sogenannten "Black Weeks" Ersparnisse in Höhe von bis zu 24.000 Euro auf die unverbindliche Preisempfehlung. Diese massiven Preisnachlässe gelten sowohl für reine Elektrofahrzeuge als auch für Plug-in-Hybride. Die Angebote richten sich explizit sowohl an Privatpersonen als auch an gewerbliche Geschäftskunden, was die Reichweite der Aktion deutlich erweitert. Wichtig ist der Hinweis, dass in der angegebenen maximalen Ersparnis bereits eine staatliche Umweltprämie von bis zu 6.000 Euro enthalten ist, was die effektiven Kundenleistungen noch weiter steigert.

Also read Black Friday 2026: Airfryer-Angebote von Braun, Cosori & Co.

Ein besonderer Blick lohnt sich auf das Modell BYD Dolphin G DM-i Active, das zu den günstigsten Optionen in diesem Programm zählt. Der Plug-in-Hybrid, der eigentlich 28.990 Euro kostet, fällt im Aktionszeitraum auf 15.990 Euro. Dies entspricht einer direkten Ersparnis von 13.000 Euro gegenüber dem Standardpreis. Für Privatleute bieten die Hersteller flexible Finanzierungsmodelle an, die ab 89 Euro monatlich beginnen. Alternativ steht die Option des Leasings zur Verfügung, das bereits ab 185 Euro monatlich realisiert werden kann. Diese Kombination aus hohem Preisnachlass und niedriger monatlicher Rate macht das Fahrzeug für viele Käufer besonders attraktiv.

Noch größere Diskontgrade verspricht das Modell BYD Seal 6, ein Kombi mit fortschrittlicher Plug-in-Hybrid-Technologie. Der Ausgangspreis von knapp 43.000 Euro wird auf einen Listenpreis von knapp 22.000 Euro reduziert. Je nach gewählter Fahrzeugvariante und individueller Ausstattungsliste können Händler sogar maximale Rabatte von bis zu 24.000 Euro gewähren. Diese aggressive Preisstrategie von BYD zeigt, wie hart der Wettbewerb im Segment der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge bereits jetzt ist. Die großen Preisunterschiede zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen werden durch solche Aktionen weiter verschärft, was den Gebrauchtwagenmarkt indirekt unter Druck setzen könnte.

Advertisement

Advertisement

Für Interessenten, die aktuell kein komplettes Neufahrzeug benötigen, bieten alternative Hersteller attraktive Möglichkeiten im Bereich des Zubehörs. Ford führt hier mit seinen "Super-Spar-Tagen" den Markt an, verzichtet jedoch bewusst auf Neuwagenrabatte. Stattdessen konzentriert sich der Fokus auf Vergünstigungen bei Ersatzteilen, Zubehör und Fanartikeln. Kunden nutzen einen spezifischen Gutscheincode, um 20 Prozent Rabatt auf viele der nicht ohnehin bereits reduzierten Artikel zu erhalten. Für zahlreiche Produkte, die schon herabgesetzt wurden, ermöglicht ein zweiter Code zusätzliche fünf Prozent Ersparnis, was die Kostenersparnis weiter optimiert.

Neben Ford agieren auch die offiziellen Onlineshops europäischer Marken wie Peugeot, Opel, Citroën und Jeep äußerst aggressiv. Diese bieten Rabatte von bis zu 30 Prozent auf diverse Produktkategorien an. Zu den am stärksten reduzierten Artikeln gehören praktische Utensilien wie Fußmatten, Dachboxen für mehr Stauraum, sowie spezielle Ski- und Fahrradträger. Auch Sicherheitstechniken wie Felgenschlösser sind stark im Angebot. Da die Lagerbestände dieser Artikel begrenzt sind, ist schnelles Handeln ratsam, da diese Produkte bald ausverkauft sein könnten und die Verfügbarkeit somit schnell endet.