Black Friday 2026: Online oder im Laden, wo sich Schnäppchen lohnen

Ob Online-Shopping oder Ladenbesuch: Wer Preise vergleicht, auf Vorauskasse verzichtet und Fake-Händler erkennt, nutzt die Deals am Black Friday 2026 sicher.

Am Black Friday 2026 beginnt die Jagd auf die besten Deals. Schnäppchenjäger stehen vor der Frage, ob sich der schnelle Klick im Internet oder der Gang in das Geschäft mehr lohnt. Die Rabatte werden laut Ausgangsbericht in nahezu allen Warenkategorien angeboten, von Elektronikgeräten über Spielzeug bis hin zu Kleidung.

Wer beim Black Friday richtig sparen will, sollte beide Einkaufswege im Blick behalten. Der Online-Handel bietet eine gute Übersicht über die Angebote und ermöglicht einen einfachen Preisvergleich. Der stationäre Handel punktet dagegen mit Anschauen, Anprobe und persönlicher Beratung.

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Online-Shopping am Black Friday: Preisvergleich und Vorsicht

Online-Shopping bietet am Black Friday vor allem den Vorteil, dass Kunden die Angebote übersichtlich einsehen und die Preise unkompliziert miteinander vergleichen können. Das spart Zeit, wenn mehrere Händler gleichzeitig im Blick behalten werden sollen.

Allerdings fehlt beim Kauf im Internet das Erlebnis vor Ort. Kunden können die Produkte nicht anschauen oder anprobieren. Vor allem bei Kleidung können Umtausch und Rückgabe schnell aufwendig werden, und auch das Stöbern in den Regalen entfällt komplett.

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Beim Bezahlen rät der Ratgeber, nach Möglichkeit nicht per Vorauskasse zu zahlen. Besonders wenn ein Händler nicht bekannt ist, sollten Käufer sich nicht von allzu großen Preisnachlässen locken lassen, denn nicht selten nutzen Fake-Händler die Gutgläubigkeit der Kunden aus.

Stationärer Handel am Black Friday: Anprobe und Beratung

Im Geschäft vor Ort können Käufer alle Produkte in Ruhe anschauen und sich inspirieren lassen. Gerade bei Kleidung gilt dieser Punkt für viele Kunden als unverzichtbar, weil sich direkt entscheiden lässt, ob ein Stück wirklich passt.

Wer die Stücke genau unter die Lupe nimmt und anprobiert, nimmt nur passende Teile mit nach Hause. Auf diese Weise lassen sich Umtausch oder Rückgabe vermeiden. Auch Läden geben stellenweise hohe Rabatte, sodass sich ein Vergleich mit dem Online-Angebot lohnen kann.

Neben den Preisen setzen Händler im Laden auf gute Beratung. Wer sich nicht sicher ist, welches Produkt das Richtige ist, findet im Geschäft direkte Unterstützung durch das Verkaufspersonal.

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Gedränge, Kasse und Größen: Tipps für den Ladenbesuch

Im Laden droht am Black Friday vor allem die Gefahr, lange an der Kasse oder vor der Umkleide warten zu müssen. Zudem kann die Hektik schnell zu unüberlegten Kaufentscheidungen führen.

Wer gängige Größen trägt, sollte laut Ratgeber möglichst früh im Geschäft vorbeischauen, denn der Vorrat vor Ort ist meist kleiner als im Online-Shop. Dazu passt der Grundsatz 'Der frühe Vogel fängt den Wurm.'

Unabhängig vom Einkaufsweg sollten Käufer die Preise vorab im Auge behalten. So lässt sich prüfen, ob es sich tatsächlich um ein Schnäppchen handelt und man nicht auf leere Werbeversprechen hereinfällt.