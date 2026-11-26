Der Black Friday 2026 dürfte dem Handel erneut eine Rekordsaison bescheren, doch an der Börse stellt sich eine andere Frage: Übersetzen sich die Umsätze auch in Gewinne?

dürfte dem Handel erneut eine Rekordsaison bescheren, doch an der Börse stellt sich eine andere Frage: Übersetzen sich die Umsätze auch in Gewinne? Anleger dürften in diesem Jahr genauer auf Gewinnmargen und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher achten als auf reine Umsatzzahlen.

Der Onlinehandel wächst weiterhin schneller als der stationäre Handel, und die privaten Haushalte zeigen sich trotz erhöhter Zinsen bislang robust. Im Umfeld des anhaltenden Abverkaufs bei Technologiewerten könnten Händler-Aktien zudem für Investoren interessant werden, die nach Geschäftsmodellen suchen, die weniger direkt vom globalen KI-Investitionszyklus abhängen. Dieerwartet erstmals ein US-Weihnachtsgeschäft von über 1 Billion USD, und Adobe Analytics rechnet mit Rekordausgaben von 275 Milliarden USD im Onlinehandel.

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Zu den Unternehmen, die vom Black Friday profitieren könnten, zählen unter anderem Amazon, Shopify, TJX Companies, Best Buy, Macy’s und Allegro aus Polen. , aufgenommen am 26.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.