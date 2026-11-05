Black Friday 2026: Termine, Historie und Umsatzzahlen

Black Friday 2026 findet am 27. November statt. Erfahren Sie alles zu den historischen Ursprüngen, den aktuellen Umsatzzahlen in den USA und Deutschland sowie Tipps für Schnäppchenjäger.

Der 27. November 2026 markiert den nächsten großen Termin im Kalender der Verbraucher: den Black Friday. An diesem Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving beginnen zahlreiche Online-Händler und stationäre Geschäfte mit ihrer intensiven Rabattaktion. Für viele Käufer ist dies der Startschuss für die Weihnachtsbesorgungen und der Zeitpunkt, an dem die höchsten Preisnachlässe des Jahres erwartet werden.

Ursprung am Schwarzen Freitag

Die Bezeichnung Black Friday wird wörtlich als Schwarzer Freitag übersetzt, doch die historische Herkunft dieses Begriffs ist komplexer. Der tatsächliche Ursprung des Namens lässt sich bis in die 1950er- und 1960er-Jahre in der US-Stadt Philadelphia zurückverfolgen. Dort nutzte die Polizei den Begriff zunächst nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern um das enorme Verkehrsaufkommen und die überfüllten Einkaufsstraßen am Freitag nach Thanksgiving zu beschreiben.

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In der lokalen Bevölkerung erinnerten diese Menschenmassen in den Einkaufsstraßen aus der Ferne an eine schwarze Masse, die sich durch die Stadt bewegte. Andere Theorien beziehen sich auf die Bilanz der Händler. Durch die extrem hohen Verkaufszahlen sollen viele Geschäfte am Black Friday von roten Verlustzahlen in die schwarzen Gewinnzahlen gewechselt haben. Diese ökonomische Interpretation hat sich jedoch über die Jahrzehnte durchgesetzt und den Begriff weltweit geprägt.

Umsatzrecord in den USA

Die wirtschaftliche Bedeutung des Events zeigt sich deutlich in den Daten aus Nordamerika. Laut einer Auswertung von Adobe Analytics wurden am Black Friday 2025 allein im amerikanischen Online-Handel rund 11,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Dies entspricht einem Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Unternehmen ist der Black Friday damit längst mehr als ein einzelner Verkaufstag, sondern ein zentraler Umsatztreiber.

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Im Jahr 2025 erreichte der amerikanische Online-Handel an diesem Tag laut Adobe sogar einen Umsatz von rund 14,25 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen unterstreichen, wie stark sich der Shopping-Tag von einem reinen Einzelhandelstermin zu einem globalen Phänomen entwickelt hat. Die hohen Umsätze bestätigen die Strategie der Händler, mit massiven Rabatten und Sonderangeboten einen extremen Kundenzulauf zu generieren.

Verbreitung in Deutschland

Die Akzeptanz und das Wissen um den Black Friday haben sich in den letzten Jahren in Deutschland stark verbreitet. Im Jahr 2020 ergaben Umfragen, dass 91 Prozent aller Deutschen den Black Friday kannten. Zwei Jahre später, im Jahr 2022, kannten 96 Prozent der Deutschen den Black Friday und dessen Angebote. Die Teilnahmebereitschaft war dabei ebenfalls hoch: Etwa 48 Prozent hatten vor, an diesem Tag Einkäufe zu tätigen und die Rabattaktionen zu nutzen.

Die finanzielle Dimension dieses Interesses wird deutlich, wenn man die Ausgabenbeträge betrachtet. Im Jahr 2022 sollen die Onlineshopper in Deutschland rund 5,7 Mrd. Euro am Black Friday ausgegeben haben. Dieser Anstieg zeigt, dass das Event in Deutschland längst etabliert ist und die deutschen Verbraucher das Angebot aktiv nutzen. Die lokalen Händler haben sich schnell auf diese neue Marktrealität eingestellt und bieten heute ähnliche Rabatte an wie ihre internationalen Konkurrenten.

Vorbereitung und Strategien

Da die Rabatte nicht mehr nur auf den einen Freitag beschränkt sind, hat sich das Kaufverhalten der Verbraucher verändert. Viele Händler starten ihre Rabattaktionen bereits Wochen vorher und veranstalten eine sogenannte Black Week. Diese Strategie dient dazu, den Shopping-Tag über einen längeren Zeitraum zu strecken und zusätzliche Käufer anzulocken. Wechselnde Aktionen und zeitlich begrenzte Angebote sollen den Druck erhöhen, schnell zu handeln.

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Für die Verbraucher bedeutet dies, dass eine sorgfältige Vorbereitung auf den Black Friday das A und O ist. Um das Beste beim Shoppen herauszuholen und wirklich Geld zu sparen, sollten sich Käufer frühzeitig informieren. Beliebte Artikel sind relativ schnell ausverkauft, sodass Nachtschicht und frühes Aufstehen oft von Vorteil sind. Die Kombination aus historischer Bedeutung und modernem E-Commerce macht den 27. November 2026 zu einem der wichtigsten Shopping-Tage des Jahres.