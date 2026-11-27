BILD-Kaufberater prüfen Black Friday Deals 2026. Test-Sieger wie Echo Dot Max und Philips Luftreiniger 900 überzeugen. Alle Fakten zu Preisen und Leistungen.

Das BILD-Kaufberaterteam hat das gesamte Jahr über ein umfangreiches Laborprogramm durchgeführt, um im Rahmen der Black Friday 2026 Aktionen die besten Produkte für Verbraucher zu identifizieren. Die Experten sortierten am heutigen Tag ab 16.00 Uhr im Rahmen der Sendung Die Deals-Checker den Markt für digitale Unterhaltung, Haushaltsgeräte und Sportausrüstung. Dabei standen konkrete Testergebnisse aus hauseigenen Prüfvorgängen im Mittelpunkt, die den aktuellen Preiswahnsinn von der fachlichen Qualität trennen.

Echo Dot Max überzeugt mit klanglicher Leistung

Der Amazon Echo Dot Max positioniert sich als die leistungsstärkere Variante des klassischen Echo Dot und setzt auf ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem. Dieses System ist konzipiert, um einen kräftigeren Klang und einen tieferen Bassbereich zu erzeugen. Zusätzlich integriert das Gerät einen Smart-Home-Hub, der die Steuerung von kompatiblen Lampen, Steckdosen und weiteren peripheren Geräten über die Sprachassistentin Alexa ermöglicht.

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Beim Preisvergleich im Rahmen des aktuellen Angebots zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei den Händlern. Die Amethyst-Version des Echo Dot Max ist beim Shop PcComponentes für 54,09 Euro inklusive Versand verfügbar. Zum Vergleich verlangt Amazon aktuell 54,99 Euro für dasselbe Modell, während MediaMarkt das Gerät mit 74,99 Euro deutlich teurer ansetzt. Die reguläre unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 129,99 Euro, was den aktuellen Angeboten ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht.

Echo Show 8 und Fire TV Stick dominieren die Kategorie

Im Bereich der digitalen Unterhaltungsmedien holte sich der Amazon Echo Show 8 im Test die hervorragende Note 1,8. Damit belegt er den Platz des besten Echo-Lautsprechers von Amazon. Der integrierte Bildschirm präsentierte Videos und Bilder scharf und hell, während der Klangbereich mit einer breiten und kräftigen Wiedergabe überzeugte. Schwachstellen blieben jedoch nicht aus, da die Bässe teilweise in den Vordergrund drängten und den Mitten an Substanz fehlte.

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Ebenfalls in der Kategorie Smart Home und Entertainment glänzte der Amazon Fire TV Stick 4K (2026) mit der Note 1,6. Die Testbewertung basiert auf der einfachen Einrichtung, der übersichtlichen Bedienung sowie der guten UHD-Bildqualität. Neue Merkmale sind die überarbeitete Fernbedienung und die Alexa+-Integration. Die große Auswahl an verfügbaren Streaming-Diensten wurde ebenfalls positiv gewertet, auch wenn Apps gelegentlich träge starten und die Dolby-Vision-Unterstützung fehlt.

Haushaltsgeräte wie Philips und Cosori im Detail geprüft

Der Philips Luftreiniger der 900 Serie überzeugte die Prüfer mit der Note 1,7 und einer sehr guten Reinigungsleistung. Im Schlafzimmermodus zeigte sich das Gerät durch einen leisen Betrieb bemerkenswert. Die Steuerung per App wurde als praktisch erachtet, dennoch mussten Abstriche bei der angegebenen Raumgröße gemacht werden. Statt der beworbenen 65 Quadratmeter eignet sich der Luftreiniger nach den Testergebnissen eher für Räume bis zu einer Größe von 22 Quadratmeter.

Ein weiterer Testsieger kam aus dem Philips-Sortiment: Die Philips-Hue-Lampen mit E27-Fassung holten mit der Note 1,8 den Testsieg. Aktuell sind die Hue-Spots mit gleichen Funktionen zur smarten Lichtsteuerung besonders günstig erhältlich. Sie leuchten zwar nicht ganz so hell wie die anderen getesteten E27-Lampen, der Stromverbrauch fällt mit nur 4 Watt jedoch etwa halb so hoch aus.

Der Cosori Smart Tower Pro überzeugte im Test durch gleichmäßig gebräunte Pommes, knusprige Brötchen und saftige Hähnchenschenkel. Besonders stark ist das Fassungsvermögen, da die beiden übereinanderliegenden Garzonen zusammen 10,8 Liter bieten. Dies stellt den Bestwert im Vergleich zu ähnlichen XXL-Geräten dar. Trotz des großen Garraums benötigt das Gerät vergleichsweise wenig Stellfläche und eignet sich damit besonders für Familien.

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Mode und Ernährungsergänzung im Fokus der Käufer

Im Bereich der Sportbekleidung überzeugten die Trunks von Calvin Klein im Test durch ihren zuverlässigen Sitz. Der Stoff passt sich schnell dem Körper an, und die Beinabschlüsse schneiden nicht ein. Der Bund sitzt jedoch recht straff, und auch im Schritt könnte etwas mehr Platz sein. Angenehm ist der aufgedruckte Pflegehinweis, sodass kein Etikett auf der Haut kratzt. Wer körpernahe Unterwäsche mit festem Halt bevorzugt, liegt bei Calvin Klein richtig.

Auch im Nahrungsergänzungsbereich wurde mit ESN Ultrapure Creatine Monohydrate ein Produkt geprüft. Das Präparat besteht ausschließlich aus Kreatin-Monohydrat ohne weitere Zusätze. Eine Portion von 3,5 Gramm Pulver liefert drei Gramm Kreatin. Diese Menge kann bei Erwachsenen die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung erhöhen. Der Hersteller gibt regelmäßige externe Laborprüfungen an, und die 500-Gramm-Packung reicht rechnerisch für rund 142 Portionen.

Weitere Angebote und spezifische Rabatte

Sonnenbad, Schlafen ohne Rollladen oder im Flugzeug - es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für eine Schlafmaske. Bei Amazon gibt es ein solches Teil für 5,69 Euro. Der Preis bei der Konkurrenz liegt ab 9 Euro. Einfache Schlafbrillen liegen direkt auf den Augenlidern auf, dieses Modell dagegen nicht. Die Schlafbrille ist mit Gummiband verstellbar, und zwei Paar Ohrstöpsel sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Zusätzlich zum Echo Dot Max wurde ein Heimtrikot beworben, das für nur 30 statt regulär 100 Euro erhältlich ist. Das sind satte 70 Prozent Rabatt. Das Heimtrikot kommt klassisch in Weiß, das Auswärtstrikot setzt auf Dunkelblau und ein auffälliges Zickzack-Muster. Beide Trikots tragen das DFB-Wappen mit den vier Weltmeister-Sternen und sind mit der Climacool-Technologie von Adidas ausgestattet.