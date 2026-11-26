Warum heißt der 27. November 2026 Black Friday? Wir klären die Geschichte von Philadelphia bis Deutschland, die positive Umdeutung des Begriffs und die Auswirkungen auf den Einzelhandel.

Am 27. November 2026 ist der Black Friday der zentrale Termin für Millionen von Schnäppchenjägern im In- und Ausland. Der Aktionstag bietet zahlreiche Rabatte und lockt Konsumenten mit besonders attraktiven Angeboten. Die Bezeichnung Schwarzer Freitag ist dabei fest im Bewusstsein der Verbraucher verankert. Doch die historische Herkunft des Begriffs ist komplex und wurde im Laufe der Jahrzehnte stark umgedeutet.

Die umstrittene Herkunft aus Philadelphia

Der genaue Ursprung der Bezeichnung lässt sich historisch nicht lückenlos belegen. Eine weit verbreitete Theorie verortet die Entstehung in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia. Dort fand in den 1950er- und 1960er-Jahren ein reges Treiben am Freitag nach dem Feiertag Thanksgiving statt. Der amerikanische Feiertag wird traditionell am vierten Donnerstag im November begangen. Dies löste einen massiven Ansturm von Menschen in die Innenstadt aus. Grund für den Besucherstrom waren unter anderem ein Footballspiel zwischen Armee und Marine sowie die Einkäufe für das bevorstehende Weihnachtsfest.

Also read Black Friday 2026: Bei diesen Smartphone-Deals mit und ohne Tarif klingelt‘s

Die Folgen dieser Entwicklungen waren chaotisch. Die Straßen in der Stadt waren voller Fahrzeuge und es kam zu erheblichen Staus. Die Polizei in Philadelphia musste zusätzliche Schichten ansetzen, um die Situation zu bewältigen. Beamten bezeichneten diesen anstrengenden und arbeitsreichen Tag angeblich als Black Friday. Der Begriff sollte damit den stressigen Charakter des Tages widerspiegeln. Es handelte sich also um eine negative Konnotation, die mit Chaos und Überlastung verbunden war.

Positive Umdeutung durch den Handel

Erst in den 1980er-Jahren etablierte sich eine zweite, deutlich positivere Erklärung für den Namen. Händler und Verkäufer sahen eine Gelegenheit, den Begriff umzudeuten. Nach einer langen Phase von Verlusten begannen die Geschäfte, am Freitag nach Thanksgiving hohe Umsätze zu erzielen. Die Menschen strömten in die Läden und sorgten für profitable Tage. Dieser finanzielle Erfolg wurde durch den Begriff Black Friday beschrieben. In der Buchhaltung wird der Gewinn oft als Black und der Verlust als Rot dargestellt.

Advertisement

Advertisement

Durch diese positive Bedeutung wurde der Black Friday zunehmend mit erfolgreichen Geschäften verbunden. Der Fokus verschob sich von der polizeilichen Belastung hin zu wirtschaftlichem Erfolg. Attraktive Angebote wurden zum festen Bestandteil dieser Tage. Die Händler nutzten den Begriff, um die Kaufkraft der Konsumenten zu stärken. Dieser Wandel der Bedeutung prägt bis heute das Verständnis des Begriffs in der Wirtschaft.

Die Etablierung des Black Fridays in Deutschland

In Deutschland hat sich der Black Friday mittlerweile fest im Handel etabliert. Der Trend kam ursprünglich aus den USA, wurde aber hier schnell aufgegriffen. Im Jahr 2006 boten erstmals Unternehmen in Deutschland Werbeaktionen an. Seither erhalten die Black-Friday-Angebote immer mehr Aufmerksamkeit. Die deutschen Verbraucher reagieren zunehmend sensibilisiert auf diese Sales-Events. Der Einzelhandel hat sich auf diese neue Form der Promotion eingestellt.

Die Reichweite der Aktionen hat sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet. Nicht nur ein einzelner Tag steht im Mittelpunkt. Der Markt bietet mittlerweile ein breites Spektrum an Aktionszeiten. Schnäppchenjäger können über einen längeren Zeitraum hinweg sparen. Dies hat das Kaufverhalten der Konsumenten nachhaltig verändert. Die Erwartungshaltung an Preise und Rabatte ist gestiegen.

Verlängerung der Aktionszeit und Cyber Monday

Allgemein gibt es rund um den Black Friday einige weitere Aktionstage. Diese bilden zusammen eine sogenannte Black Week. Für Schnäppchenjäger gibt es damit nicht nur an einem Freitag Möglichkeiten, beim Einkaufen zu sparen. Die Anbieter nutzen diesen Zeitraum, um ihre Lagerbestände zu reduzieren. Amazon bietet beispielsweise zusätzlich Angebote am Montag an. Dieser Tag wird als Cyber Monday bezeichnet. Der Cyber Monday konzentriert sich dabei stark auf Online-Handel und digitale Produkte.

Advertisement

Advertisement

Die Kombination aus Black Friday und Cyber Monday schafft einen hohen Druck auf die Preise. Die Händler versuchen, durch diese verlängerten Aktionszeiträume mehr Umsatz zu generieren. Die Verbraucher profitieren von dieser Konkurrenz unter den Anbietern. Die Struktur der Verkaufsaktionen hat sich von einem isolierten Ereignis zu einer wöchentlichen Serie entwickelt. Dies erfordert von den Unternehmen eine sorgfältige Planung der Rabatte. Die Transparenz der Angebote wird für die Kunden immer wichtiger.