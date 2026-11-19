Der Black Friday 2027 beginnt vorverlegt. Während Staubsaugerroboter 10 % billiger sind, explodieren die Preise bei Grafikkarten. Idealo verrät, wo Schnäppchen wirklich sind.

Der offizielle Schnäppchentag findet am 27. November statt, doch der Kampf um die Gunst der Kunden hat bereits vorzeitig begonnen. Das Preisvergleich sportale Idealo, das zur Axel Springer Gruppe gehört, hat eine erste Auswertung der aktuellen Marktlage veröffentlicht. Die Daten zeigen eindeutig, dass Händler die Verkaufszeiträume strategisch ausdehnen, um Kunden bereits Tage vor dem eigentlichen Termin zu binden und abzuholen.

Staubsaugerroboter als klarer Preisbrecher

Der Preisverfall betrifft derzeit vor allem die Haustechnik und Unterhaltungselektronik. Laut den aktuellen Daten von Idealo sind Staubsaugerroboter mit einer Preissenkung von zehn Prozent die großen Verlierer auf der Preisliste. Im Bereich der persönlichen Pflege und des Sports folgen die nächsten großen Rubriken. Elektrorasierer und Pflege-Geschenksets sind jeweils acht Prozent günstiger geworden.

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Auch im Sportsektor sind deutliche Rabatte zu verzeichnen. Fußballschuhe und Trikots haben ihren Preis um jeweils sieben Prozent reduziert. Bei populären Konsumgütern wie Tonies, Fernsehgeräten, Systemkameras, Laufschuhen und Kuscheltieren sinkt das durchschnittliche Preisniveau um sechs Prozent im Vergleich zum Oktober. Bei insgesamt achtzig von einhundert untersuchten Top-Kategorien liegt das Preisniveau bereits unter dem des Vormonats.

Amazon und der technische Preiswahn

Bekannte Retailer wie Amazon steigen bereits am heutigen Donnerstag in den Verkaufswettlauf ein. Dieses Vorgehen dient dazu, die Aufmerksamkeit der Verbraucher früher zu fangen und den Handelshöhenpunkt künstlich zu strecken. Der Black Friday verliert damit immer mehr seine Bedeutung als einzelner Verkaufstag und entwickelt sich zu einer mehrwöchigen Aktionsphase. Händler versuchen so, die Kaufimpulse über einen längeren Zeitraum zu verteilen.

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Für die Konsumenten bedeutet dies eine Veränderung im Einkaufsverhalten. Es reicht nicht mehr aus, nur am 27. November einzukaufen. Wer wirklich auf das beste Angebot wartet, muss den Markt seit Tagen beobachten. Die Konkurrenz zwischen den großen Plattformen treibt die Rabatte in vielen Kategorien nach unten, doch dies gilt nicht flächendeckend für alle Elektronikbereiche.

Grafikkarten und Speicherchips im Preissturz

In anderen Bereichen der Technikbranche ist das Gegenteil der Fall. Die Kosten steigen hier massiv an, was das Sparen für technikbegeisterte Kunden erheblich erschwert. Grafikkarten sind laut Idealo im Schnitt zwölf Prozent teurer geworden als im Vergleichszeitraum. Dies ist auf die anhaltende Knappheit bei Speicherchips und Halbleitern zurückzuführen.

Neben den teureren Grafikkarten kosten Solid-State-Drives (SSDs) durchschnittlich drei Prozent mehr. Spielekonsolen und komplette PC-Systeme sind jeweils um ein Prozent im Preis gestiegen. Die Supply-Chain-Probleme im Halbleitersektor drücken also direkt auf die Endverbraucherpreise und lassen die erhofften Rabatte in diesem Segment ausfallen.

Definition eines echten Deals bei Idealo

Für Schnäppchenjäger ist es oft schwierig zu erkennen, ob ein Preisangebot wirklich gut ist. Viele Händler werben mit scheinbar hohen Rabattprozentsätzen, die sich auf die unverbindliche Preisempfehlung beziehen. Dieses Vorgehen ist für Verbraucher jedoch oft irreführend und bietet keinen echten Mehrwert. Hier setzt der Vergleichsmechanismus von Idealo an, um Transparenz zu schaffen.

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Ein Angebot wird dort erst dann als echter Deal gekennzeichnet, wenn der aktuelle Preis deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis der vergangenen neunzig Tage liegt. Maßgeblich ist dabei die unverbindliche Preisempfehlung nicht. Dieser Vergleichszeitraum von drei Monaten dient als objektive Referenz, um saisonale Preisschwankungen und künstliche Preiserhöhungen vor den Rabattaktionen zu filtern. Nur so lässt sich der wahre Wert eines Angebots im November beurteilen.