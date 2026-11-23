Der Black Friday findet am 27. November 2026 statt. Erfahren Sie mehr zu den historischen Ursprüngen, den aktuellen Umsatzdaten aus den USA und wie Sie als Verbraucher echte Schnäppchen erkennen.

Der traditionelle Schnäppchentag Black Friday findet in diesem Jahr am Freitag, den 27. November 2026, statt. Rund um dieses Datum locken zahlreiche Online-Händler und stationäre Geschäfte mit Sonderangeboten und Preisnachlässen auf Kunden. Viele Verbraucher sind jedoch der Meinung, dass sie nicht bis zum letzten Freitag im November warten müssen, um von Rabatten zu profitieren. Tatsächlich starten viele Händler ihre Aktionen bereits Wochen im Voraus, was die Einkaufsstrategie für Verbraucher erheblich verändert hat.

Ursprung und Bedeutung des Begriffs

Der Black Friday hat seine historischen Wurzeln in den USA und findet traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving statt. Ursprünglich wurde dieser Tag als der Startschuss für die Weihnachtszeit im Einzelhandel gesehen. Die wörtliche Übersetzung des Begriffs lautet Schwarzer Freitag. Für die Entstehung dieser Bezeichnung gibt es verschiedene Theorien, die jedoch oft missverstanden werden. Eine verbreitete Legende besagt, dass die Händler durch die hohen Verkaufszahlen an diesem Tag von roten Verlustzahlen in die schwarzen Gewinnzahlen wechselten, was im Rechnungswesen einem Profit entspricht.

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Tatsächlich ist der Begriff jedoch früher mit der US-Stadt Philadelphia in Verbindung zu bringen. Bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren nutzte die Polizei dort den Begriff, um das enorme Verkehrsaufkommen und die überfüllten Einkaufsstraßen am Freitag nach Thanksgiving zu beschreiben. Die Menschenmassen erinnerten die Beobachter aus der Ferne an eine schwarze Masse. Damals wurde das Event noch ohne das inzwischen bekannte Black Friday-Branding gefeiert, doch in den darauffolgenden Jahren sprangen immer mehr Händler auf diesen Zug auf und etablierten den Tag als festen Bestandteil des Marketingkalenders.

Wirtschaftliche Bedeutung und Umsatzdaten

Der Black Friday gehört mittlerweile zu den umsatzstärksten Shopping-Tagen des Jahres. Besonders der Online-Handel profitiert von den zahlreichen Rabattaktionen, die sowohl im In- als auch im Ausland durchgeführt werden. Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung ist, zeigen die detaillierten Zahlen aus den USA. Laut einer Auswertung von Adobe Analytics wurden am Black Friday 2025 allein im amerikanischen Online-Handel rund 11,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht die wachsende globale Relevanz dieses Handelstags.

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Ein weiterer Blick auf die Daten bestätigt den kontinuierlichen Wachstumstrend. Im Jahr 2025 erreichte der amerikanische Online-Handel an diesem spezifischen Tag laut Adobe sogar einen Umsatz von rund 14,25 Milliarden US-Dollar. Diese Summe verdeutlicht, dass der Black Friday für Unternehmen längst mehr als ein einzelner Verkaufstag ist. Viele Händler nutzen inzwischen den gesamten November, um mit wechselnden Aktionen und Events auf sich aufmerksam zu machen. Der Fokus verschiebt sich somit von einem einzigen Tag hin zu einer längeren Verkaufsphase, die als Black Week bezeichnet wird.

Verbreitung und Akzeptanz in Deutschland

Auch in Deutschland hat sich der Black Friday fest in den Köpfen der Konsumenten etabliert. Umfragen zeigen eine stetig steigende Bekanntheit des Phänomens. Im Jahr 2020 gaben bereits 91 Prozent aller Deutschen an, den Black Friday zu kennen. Bis zum Jahr 2022 stieg dieser Wert auf 96 Prozent der Deutschen an, die mit den Angeboten vertraut waren. Dabei zeigten etwa 48 Prozent der Bevölkerung vor, an diesem Tag Einkäufe zu tätigen und die Rabatte aktiv zu nutzen. Die Teilnahmequote ist somit hoch und zeigt eine starke Integration in das Konsumverhalten.

Die finanziellen Volumen belegen diese Popularität ebenfalls. Im Jahr 2022 gaben die Onlineshopper in Deutschland rund 5,7 Milliarden Euro am Black Friday aus. Diese Summe unterstreicht die enorme Kaufkraft der deutschen Verbraucher an diesem speziellen Termin. Händler reagieren auf dieses Interesse, indem sie ihre Angebote strategisch streuen und bereits vor dem eigentlichen Datum mit Vorverkäufen beginnen. Dies zwingt Kunden dazu, sich frühzeitig mit den Angebotsstrukturen auseinanderzusetzen, um zeitnah zugreifen zu können.

Vorbereitung und Tipps für Verbraucher

Die Vorbereitung auf den Black Friday ist das A und O, um das Beste aus den Aktionen herauszuholen. Viele Verbraucher machen den Fehler, erst am Tag des Events zu schauen, was jedoch oft zu enttäuschenden Ergebnissen führt. Beliebte Artikel sind relativ schnell ausverkauft, da die Nachfrage die Verfügbarkeit oft übersteigt. Wer sichert sich also die begehrten Schnäppchen, muss daher früh dran sein und im Idealfall bereits vor Beginn der offiziellen Rabattaktionen listen von gewünschten Produkten anlegen.

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Neben der zeitlichen Planung ist es wichtig, echte Schnäppchen von reinen Marketing-Maßnahmen zu unterscheiden. Viele Händler starten ihre Rabattaktionen bereits Wochen vorher, was die Vergleichsmöglichkeit erschwert. Verbraucher sollten sich daher vor dem Kauf einen Überblick über die normalen Preise verschaffen, um zu erkennen, ob es sich tatsächlich um einen echten Preisnachlass handelt. So lassen sich echte Schnäppchen erkennen und überflüssige Ausgaben vermeiden. Die Kombination aus früher Vorbereitung und kritischer Preisprüfung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Shopping-Erlebnis am 27. November 2026.