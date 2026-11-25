Warnung vor dem Black Friday: Bei acht Warengruppen gilt das 14-tägige Widerrufsrecht nicht uneingeschränkt. Verbraucherschützer warnen vor versteckten Fallstricken bei Online-Bestellungen und nennen wichtige Ausnahmen.

Beim Black Friday locken deutsche Online-Händler im aktuellen Jahr mit drastischen Rabatten auf eine Vielzahl von Produkten. Doch die Freude über die Schnäppchenpreise kann schnell vergehen, wenn Kunden später feststellen, dass sie die gekaufte Ware nicht einfach zurücksenden dürfen. Während das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht im Onlineshop grundsätzlich gilt, gelten für bestimmte Produktgruppen strikte Ausnahmen. Diese Besonderheiten können dazu führen, dass Händler die Rückabwicklung verweigern, wenn der Artikel nicht den Erwartungen entspricht.

Gesetzliche Ausnahmen beim 14-tägigen Widerrufsrecht

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland und lokale Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass das Widerrufsrecht nicht universell anwendbar ist. Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland erläutert, dass Händler vor Abgabe der Bestellung eindeutig und klar über diese Ausnahmen informieren müssen. Fehlt diese Aufklärung, bleibt das Widerrufsrecht bestehen. Existiert die Information jedoch korrekt, erlischt das Recht in den definierten Fällen. Verbraucher sollten sich daher vor dem Kauf auf den Black Friday stets vergewissern, ob die gekaufte Ware von diesen Regelungen betroffen ist.

Also read Black Friday 2026: Airfryer-Angebote von Braun, Cosori & Co.

Besondere Regeln für individuell angefertigte Waren

Eine der wichtigsten Ausnahmen betrifft Ware, die speziell nach den Vorstellungen des Kunden gefertigt wurde. Karolina Wojtal erklärt, dass solche Produkte häufig nur schwer oder gar nicht anderweitig an Dritte verkauft werden können, was Händler vor wirtschaftlichen Schäden schützen soll. Dies gilt jedoch nur, wenn die Ware tatsächlich kundenindividuell angefertigt wurde. Eine bloße Auswahl aus standardisierten Konfigurationsmöglichkeiten, wie etwa die Farbauswahl bei einem Standard-Modell, berechtigt den Händler nicht dazu, das Widerrufsrecht einzuschränken. Der Kunde behält hier sein volles Rückgaberecht.

Hygieneartikel und verderbliche Lebensmittel

Auch bei Lebensmitteln und Hygieneartikeln gelten spezielle Vorschriften. Bei verderblichen Waren oder Produkten mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Rücknahme für Händler regelmäßig nicht zumutbar. Der Grund liegt darin, dass eine erneute Vermarktung aus hygienischen Gründen nicht möglich ist. Bei Hygieneartikeln, die versiegelt geliefert werden, erlischt das Widerrufsrecht, sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt davor, alle Produkte mit Körperkontakt pauschal als Hygieneartikel zu betrachten. So können ausgepackte Matratzen beispielsweise grundsätzlich widerrufen werden, da sie keinen direkten hygienischen Risikofaktor im gleichen Maße wie offene Kosmetik darstellen.

Advertisement

Digitale Inhalte und zeitkritische Medien

Im digitalen Bereich ist das Widerrufsrecht ebenfalls eingeschränkt. Bei Downloads oder Streaming-Diensten entfällt die Rückgabemöglichkeit, wenn der Verbraucher vor dem Download explizit auf den Verlust des Widerrufsrechts hingewiesen wird und dies bestätigt. Diese Bestätigung muss in einer entsprechenden Vertragsbestätigung nachvollziehbar sein. Auch bei zeitbezogenen Leistungen, wie Freizeit- oder Beherbergungsangeboten, die zu einem bestimmten Termin erbracht werden, gibt es keine Möglichkeit zur Rückabwicklung nach dem Kauf. Zeitungen und Magazine sind zudem ausgeschlossen, da ihr wirtschaftlicher Wert durch ihre Aktualität schnell sinkt. Ein abgeschlossenes Abonnement kann jedoch innerhalb der regulären 14-tägigen Frist noch widerrufen werden.

Risiken und Empfehlungen für Käufer

Verbraucher müssen bei impulsiven Käufen im Rahmen der Rabattaktionen am Black Friday besonders aufpassen. Katrin Reinhardt betont, dass Transparenz eine Pflicht des Händlers ist. Wer unüberlegt zuschlägt, riskiert auf den gekauften Artikeln sitzenzubleiben, wenn er sich später umentscheidet. Es empfiehlt sich daher, vor jeder Bestellung die AGBs und Hinweisschilder auf der Bestellseite genau zu prüfen. Die Aufklärung über Ausnahmen muss deutlich sichtbar sein, bevor der Kauf abgeschlossen wird. Nur so lässt sich vermeiden, dass man auf seinen möglichen Schnäppchen sitzen bleibt und das Geld für enttäuschte Erwartungen verloren geht.