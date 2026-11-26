Entdecken Sie die besten Black-Friday-Angebote für Adventskalender 2024. Von Schoko über Bio-Tee bis Fitness-Snacks - hier finden Sie die Top-Deals für den 1. Dezember.

Der 1. Dezember rückt näher und viele Konsumenten suchen noch nach dem passenden Geschenk für die Vorweihnachtszeit. Zum Glück gibt es keine Panik, denn zahlreiche gefragte Adventskalender schaffen es noch rechtzeitig zu Ihnen. Derzeit nutzen Käufer kräftige Rabatte im Rahmen des Black-Friday-Verkaufsfests, um diese Produkte zu einem günstigeren Preis zu erhalten. Wir haben die besten aktuellen Angebote für Sie sorgfältig herausgepickt.

Schokolade und Pralinen für Naschkatzen

Wer im Advent etwas mehr Abwechslung als die üblichen Schokotäfelchen sucht, findet hier fündig. Hinter den 24 Türchen verstecken sich laut Anbieter Pralinen und Schokoladenfiguren. Dabei dominiert Vollmilchschokolade, sodass vor allem Fans der klassischen süßen Variante auf ihre Kosten kommen. Die Mischung aus Pralinen und Schokoladenfiguren sowie die festliche Aufmachung sorgen für die typische Adventsstimmung.

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Allerdings fallen die Preise nicht immer positiv aus. Leider fällt der Kilopreis vergleichsweise hoch aus, weshalb ein Preisvergleich ratsam ist. Für Allergiker lohnt sich auch ein genauer Blick auf die Zutatenliste. Da unter anderem Milch, Haselnüsse, Mandeln, Weizen, Soja, Eier und weitere Schalenfrüchte enthalten sind, sollte diese Gruppe vor dem Kauf die Inhaltsstoffe genau prüfen.

Erwärmende Teevielfalt mit Bio-Qualität

Im Advent muss es nicht immer Schokolade sein! Der Pukka-Kalender hält hinter seinen 24 Türchen Bio-Teebeutel in zwölf verschiedenen Sorten bereit. Von würzigem Ingwer bis zur gemütlichen Kamille ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei. So lässt sich der Dezember jeden Tag mit einer kleinen Teepause versüßen. Die Auswahl bringt Abwechslung in die Tasse und reicht von frischen bis zu wohltuenden Kräutermischungen.

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Auch die recycelbare Verpackung ist ein Pluspunkt für umweltbewusste Käufer. Kleiner Haken ist jedoch, dass jede Sorte genau zweimal im Kalender vorkommt. Wer alle zwölf Varianten probiert hat, kennt also schon die restlichen Türchen. Für Teefans ist dies eine schöne Geschenkidee, während Naschkatzen vermutlich lieber zum Schokokalender greifen.

Interaktive Rätsel für Denksportler

Wer im Advent lieber knobelt als Schokolade auspackt, bekommt hier jeden Tag eine kleine Denkaufgabe serviert. Hinter den 24 Türchen wartet eine intergalaktische Rätselmission, bei der sich die Geschichte Stück für Stück entfaltet. Statt süßer Überraschungen gibt es also jede Menge Denksport und eine spannende Aufgabe für jeden Tag.

Die Rätsel bauen logisch aufeinander auf und machen aus dem Kalender ein zusammenhängendes Abenteuer. Wer gerne tüftelt und Geheimnissen auf die Spur kommt, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen. Ist ein Rätsel einmal gelöst, lässt es sich aber kaum noch einmal mit demselben Überraschungseffekt spielen. Eine spannende Alternative ist dies für EXIT-Fans und Rätselfreunde, die im Advent lieber ihren Kopf als den Süßigkeitenvorrat füttern.

Fitness-Snacks und wasserbasierte Getränke

Jeden Tag eine neue Überraschung für alle, die gern aktiv bleiben: Der IronMaxx Protein Adventskalender bringt eine bunte Mischung aus Riegeln, Shakes und weiteren Fitness-Snacks in die Vorweihnachtszeit. Statt immer wieder dasselbe auszupacken, gibt es hier einiges zu entdecken - vielleicht sogar einen neuen Lieblingssnack. Besonders schön ist, dass statt lauter winziger Probierpäckchen ganz normale Produktportionen hinter den Türchen stecken.

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Die Auswahl ist vielseitig, auch wenn nicht jedes Türchen ein klassisches Eiweißprodukt bereithält. Vereinzelt wurde berichtet, dass sich die Türchen beim Öffnen nicht ganz sauber lösen. Insgesamt ist der Kalender eine abwechslungsreiche Überraschung für alle, die gern neue Fitness-Snacks ausprobieren. Ergänzend dazu bietet der waterdrop Adventskalender mit 25 Getränkewürfeln ordentlich Abwechslung ins Glas. Insgesamt warten zehn zuckerfreie Geschmacksrichtungen darauf, ausprobiert zu werden.