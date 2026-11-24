Exklusive Black Friday Angebote bei Amazon: Sparen Sie bei Dyson Haartrocknern, Braun Trimmer, Anker Powerbanks und mehr. Jetzt die besten Deals vergleichen.

Während die kalte Jahreszeit Einzug hält, nutzen Verbraucher in der Black-Friday-Woche die Chance, Weihnachtsgeschenke bequem von der Couch aus zu shoppen. Die Redaktion hat Dutzende Top-Angebote der aktuellen Woche bei Amazon zusammengetragen, beginnend mit den neuesten Deals ab Dienstag. Diese Auswahl deckt eine breite Palette von Haushaltsgadgets und Pflegeprodukten ab, die speziell für die bevorstehende Geschenksaison reduziert wurden.

Dyson Haartrockner im starken Rabatt

Der Dyson Airwrap-style Haartrockner ist mit einem deutlichen Preisnachlass versehen und wird als ideales Weihnachtsgeschenk beworben. Das Gerät nutzt Air-Multiplier-Technologie, um einen druckvollen Luftstrom für schnelles Trocknen und präzises Stylen zu erzeugen. Laut Hersteller unterstützt die intelligente Temperaturregulierung dabei, den natürlichen Glanz des Haares zu bewahren. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 349 Euro fallen bei diesem Angebot nur 224,90 Euro an, was eine signifikante Ersparnis darstellt.

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Pflegegeräte von Braun und Philips im Vergleich

Für die Körperpflege bieten sowohl Braun als auch Philips umfassende Multigroom-Sets an, die sich für Bart, Nasenhaare sowie Kopf und Körper eignen. Das Braun Multigroom All-in-One Series 7 (Modell AIO7565, Blau) verfügt über 14 verschiedene Längeneinstellungen mit mitgelieferten Aufsätzen für Haare, einen 120-Minuten-Akku und ist wasserdicht. Alternativ setzt der Philips Multigroom 7000 (Modell MG7962/30A) auf 19-teilige Ausstattung mit selbstschärfenden Klingen und 26 Längeneinstellungen im Bereich von 0,5 bis 20 Millimetern.

Weihnachtsbäume und Heizdecken für das Winterwetter

Im Bereich Dekoration und Wohnkomfort gewinnen künstliche Alternativen zur echten Nordmanntanne an popularity, da sie keine Entsorgung necessieren und ähnlich aussehen. Der mit 4,4 Sternen bewertete Baum ist in Größen zwischen 80 cm und 250 cm erhältlich, wobei bei der beliebten 180-cm-Variante 30 Prozent auf die UVP gespart werden können. Für kühle Abende sorgt die Beurer HD 75 Nordic Heizdecke, die maschinenwaschbar ist, sechs Temperaturstufen besitzt und in den Maßen 180 x 130 cm sowie 200 x 150 cm verfügbar ist. Amazon gewährt hier einen 45-prozentigen Black-Friday-Rabatt.

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Küchengeräte und Powerbanks für den Alltag

Der Russell Hobbs Reiskocher mit 1,8 Litern Kapazität und Dampfgar-Einsatz (Modell 19750-56) arbeitet mit 700 Watt und wechselt automatisch in den Warmhaltemodus, sobald der Reis fertig ist. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht eine schnelle Reinigung, und der bisherige Black-Friday-Preis von 25,25 Euro entspricht einem Rabatt von 47 Prozent. Für unterwegs empfiehlt sich die Anker Zolo Powerbank mit 20000 mAh und 30 Watt maximaler Leistung, die ein integriertes USB-C-Kabel von 15 cm Länge besitzt. Sie lädt ein iPhone 15 von 0 auf 57 Prozent in 30 Minuten auf und wird mit 26,59 Euro angeboten, was einer Reduzierung von 34,99 Euro UVP entspricht.

Autozubehör und wassersparende Duschköpfe

Der Fanttik Slim V8 APEX kabellose Autostaubsauger ist als Bestseller Nr. 1 in der Black-Friday-Woche für 59,99 Euro erhältlich, verglichen mit einer UVP von 99,99 Euro. Das 4-in-1-Gerät mit 19000 Pa Saugkraft kann nicht nur saugen, sondern auch blasen, um Staub aus Lüftungsschlitzen zu entfernen. Zum Sparen von Ressourcen bietet sich der wassersparende Duschkopf mit Select-Taste für drei Strahlarten an, darunter PowderRain für einen Sommerregen-Effekt. Der flexible Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch, und das Gerät wird aktuell für 24,19 Euro verkauft.