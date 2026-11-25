Entdecken Sie die besten Black-Friday-Angebote: ASUS Laptop für 471,75 Euro, Dyson Haartrockner zum Sonderpreis und günstige Technik-Deals für Weihnachten.

Im Rahmen des diesjährigen Black-Friday-Shopping-Ereignisses bieten zahlreiche Händler signifikante Preisnachlässe auf hochwertige Elektrogeräte und Haushaltswaren. Die aktuelle Auswahl umfasst unter anderem den meistgekauften Akku- Staubsauger, ein leistungsstarkes ASUS Laptop sowie innovative Pflegegeräte der Marke Dyson. Verbraucher können in diesen Tagen von Rabattaktionen profitieren, die Teile der UVP erheblich reduzieren und so ideale Weihnachtsgeschenke ermöglicht.

ASUS Laptop mit Core 3 Prozessor im Angebot

Das ASUS Laptop wird aktuell mit einem Preis von 471,75 Euro angeboten, was einer Einsparung von 15 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Listenpreis von 555 Euro entspricht. Das Gerät verfügt über ein mattes 17,3-Zoll-Full-HD-Display und wird angetrieben von der Intel Core 3 100U CPU. Für die Datenspeicherung stehen 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine 512-GB-SSD zur Verfügung, ergänzt durch Intel 4K Graphics.

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Vorinstalliert sind Windows 11 Pro sowie MS Office 2010 Starter, wobei letzteres eine ältere Version darstellt und kein aktuelles Microsoft-365-Paket umfasst. Trotz der begrenzten Aussagekraft durch bisher nur 15 Bewertungen erzielt das Gerät eine Note von 4,9 Sternen. Der Preis überzeugt in Anbetracht der gebotenen Ausstattung, sodass sich das Modell auch seit fast einem Jahr für Nutzer bewährt hat.

Dyson Haartrockner und Braun Trimmer mit Rabatt

Der edle Haartrockner von Dyson nutzt die Air-Multiplier-Technologie, um einen druckvollen Luftstrom für schnelles Trocknen und präzises Stylen zu erzeugen. Die intelligente Temperaturregulierung soll den natürlichen Glanz des Haares bewahren. Statt der UVP von 349 Euro betragen die Kosten bei diesem Black-Friday-Angebot nur 224,90 Euro, was ihn zu einem idealen Weihnachtsgeschenk macht.

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Parallel dazu bietet der Braun Multigroom All-in-One Series 7 ein vielseitiges 13-in-1 Trimmer-Set für Bart, Nasenhaare sowie Kopf und Körper an. Die Haare lassen sich auf 14 verschiedene Längen schneiden oder trimmen. Für noch mehr Einstellungsmöglichkeiten steht der PHILIPS Multigroom 7000 mit 19 Teilen und 26 Längeneinstellungen zwischen 0,5 und 20 mm zur Verfügung. Beide Geräte eignen sich hervorragend für die alltägliche Pflege.

Heizdecke von Beurer und Kochgerät von Russell Hobbs

Die Beurer HD 75 Nordic Heizdecke bietet kuschelige Wärme in Kunstfelloptik und ist in den Farben beige oder braun erhältlich. Sie verfügt über sechs Temperaturstufen und ist maschinenwaschbar bei 30 °C. Amazon gewährt hier einen Rabatt von 45 Prozent für die Farbe Taupe. Die Decke ist in den Größen 180 x 130 cm sowie 200 x 150 cm verfügbar und bietet eine Abschaltautomatik für mehr Sicherheit.

Für die Küche liefert der Russell Hobbs Reiskocher mit Dampfgar-Einsatz eine effektive Lösung, um Reis und Gemüse gleichzeitig zu garen. Das 700-Watt-Gerät wechselt automatisch in den Warmhaltemodus, sobald der Reis fertig gegart ist. Dank der Antihaftbeschichtung lässt sich der 1,8-Liter-Topf in Sekunden reinigen. Derzeit beträgt der Preis nur 25,25 Euro, was einem 47-prozentigen Rabatt entspricht.

Anker Powerbank und kompakter Staubsauger

Die Anker Zolo Powerbank mit 20000mAh Kapazität und bis zu 30W Ladeleistung verfügt über ein integriertes USB-C Kabel. Sie lädt Geräte wie das iPhone 15 von 0 bis 57 Prozent in nur 30 Minuten auf. Nach fast 16.000 Bewertungen kommt der Bestseller auf eine sehr gute Bewertung von 4,5 Sternen. In der Black-Friday-Woche kostet das Gerät nur 26,59 Euro, statt der UVP von 34,99 Euro.

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Als Alternative zum großen Staubsauger für den Innenraum bietet sich ein kompakter Akku-Staubsauger an. Er ist leicht zusammenzubauen, ausdauernd und problemlos mit einer Hand zu führen. In der stärksten Stufe saugt er auch Tierhaare zuverlässig ein. Während man Anfang November noch fast 200 Euro zahlen musste, liegt der aktuelle Preis bei 132,99 Euro, was das Gerät zu einem lohnenden Kauf macht.

Alternative: Künstlicher Nordmanntannenbaum

Immer mehr Haushalte entscheiden sich für künstliche Bäume, um Zeit und Mühe bei Kauf und Entsorgung zu sparen. Der beliebte Nordmanntannenbaum ähnelt einem echten Tannenbaum zum Verwechseln. Er ist in Größen zwischen 80 cm und 250 cm erhältlich und wurde mit 4,4 Sternen sehr gut bewertet. Bei der beliebtesten Variante in 180 cm lassen sich satte 30 Prozent auf die UVP sparen.

Comedian Harry G macht sich zwar in einem seiner neuesten Videos über Träger von weißen Sneakers lustig, doch der All-White-Sneaker bleibt ein Schuh für fast alle Gelegenheiten. Zusätzlich zum Technik- und Haushaltsangebot sind auchmodeartikel Teil der Black-Friday-Aktionen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Kombination aus hohen Rabatten und breiter Produktvielfalt macht dieses Wochenende zu einer lohnenden Zeit für Einkäufe.