Amazon reduziert zum Black Friday zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs. Wir zeigen die Highlights der Everyday Essentials und verraten, wie ma #werbung

Beim Amazon Black Friday stehen traditionell Fernseher, Smartphones, Notebooks und andere Technikprodukte im Rampenlicht. Doch auch bei Dingen, die man ohnehin regelmäßig kaufen muss, lässt sich während der Schnäppchenjagd einiges sparen.

Ob Waschmittel, Zahnpasta, Kaffee, Windeln oder Tierfutter – es lohnt sich, gerade jetzt die heimischen Vorräte aufzufüllen. Amazon hat miteinen eigenen Bereich für Produkte des täglichen Bedarfs geschaffen, in dem es zum Black Friday zahlreiche Sonderangebote zu entdecken gibt.bei dem man einen Einkaufsgutschein im Wert von 2.000 Euro für Everyday Essentials gewinnen kann. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an einen Einkauf gekoppelt.

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Wie wäre es, sich um die Ausgaben für Körperpflege, Lebensmittel, Reinigungsmittel und viele andere Alltagsprodukte eine ganze Weile keine Gedanken mehr machen zu müssen? Bei einem Gewinnspiel, das am heutigen Black Friday gestartet wurde, winkt ein Einkaufsgutschein im Wert von 2.000 Euro, der für Produkte aus dem Bereich Everyday Essentials eingesetzt werden kann. Umso interessanter ist die Aktion, weil Amazon das Gewinnspiel nicht öffentlich bewirbt und es auf der Webseite des Online-Händlers nicht zu finden ist.