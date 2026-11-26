Amazon startet am 27. November neue Black-Friday-Aktionen. Top-Angebote umfassen den Braun Series 9 Rasierer, einen Philips-Allrounder und den Dyson-Luftmultifunktionär zu Rabatten.

Amazon intensiviert seine Black-Friday-Kampagne im November mit täglichen Angebotsaktionen, die bis zum 30. November laufen. Im Fokus der aktuellen Sonderaktionen stehen namhafte Markenartikel aus den Bereichen Pflege und Haushalt. Zu den herausragenden Neuzugängen in den Angeboten zählen elektrische Rasierer der Marke Braun sowie ein Haartrockner von Dyson, die signifikant reduziert verkauft werden.

Der Braun Electric Series 9 Sport, Modell 9100si, ist ein elektrischer Rasierer für Herren in der Farbe Schwarz. Er ist mit einem flexiblen 4+1-Präzisionskopf ausgestattet, der auch unter Nase und Kinn gründlich rasieren soll. SensoAdapt-Technologie passt die Leistung automatisch an die Bartdichte an. Das Gerät bietet 60 Minuten Akkulaufzeit, ist wasserdicht für Nass- und Trockenrasur und liegt im Set mit einem Reiseetui vor. Amazon listet den Rasierer mit einer Bewertung von 4,2 Sternen aus 141 Rezensionen und verzeichnete im vergangenen Monat mehr als 700 Verkäufe.

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Preisminderung bei Braun Series 9

Der Braun Series 9 Sport ist als Black-Friday-Deal verfügbar und damit um 39 Prozent reduziert. Der Preis liegt deutlich unter dem halben ursprünglichen Kaufpreis, was ihn als attraktives Weihnachtsgeschenk kennzeichnet. Seitens Amazon wird der Preis als einmalig niedrig beworben, wobei keine exakte Euro-Zahl für den neuen Preis genannt wird, aber die prozentuale Ersparnis klar definiert ist.

Weitere Geräte im Angebot sind ein Raclette-Grill und ein Staubsaugerroboter. Der Raclette-Grill verfügt über 1400 Watt Leistung, eine Platte aus Aluminium und Naturstein sowie eine Wendeplatte mit Grill- und Teppanyaki-Seite. Er bietet Platz für bis zu acht Personen, verfügt über eine stufenlose Temperaturregelung, acht Pfännchen mit Holzschabern und spülmaschinengeeignete Teile. Das Gerät hat 4,4 Sterne aus 1250 Bewertungen und wurde im vergangenen Monat mehr als 600-mal gekauft.

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Roboterstaubsauger mit hoher Saugleistung

Ein weiterer Neuzugang ist ein Roboterstaubsauger mit ausfahrbar Walzenmopp, der bis zu 5 Zentimeter über die Kante hinausreicht. In der Station wird das Gerät automatisch gewaschen, getrocknet und mit Wasser versorgt. Es leistet 20.000 Pascal Saugkraft, hat eine auf weniger Haarverheddern ausgelegte Ansaugung und intelligente Hinderniserkennung. Der Roboter steht bei Amazon mit 4,8 Sternen, basiert jedoch bislang nur auf 78 Bewertungen.

ASUS Laptop mit Intel Core Prozessor

Ein ASUS Laptop mit einem 17,3-Zoll-Full-HD-Display wird für 471,75 Euro statt 555 Euro angeboten. Das entspricht einem Rabatt von 15 Prozent. Es ist mit einem Intel Core 3 100U Prozessor, 16 Gigabyte DDR4 Arbeitsspeicher und einer 512-Gigabyte-SSD ausgestattet. Vorinstalliert sind Windows 11 Pro und Microsoft Office 2010 Starter. Das Laptop hat 4,9 Sterne aus 15 Bewertungen.

Dyson Luftmultifunktionär zu reduzierter UVP

Ein Haartrockner von Dyson wird für 224,90 Euro statt der UVP von 349 Euro angeboten. Er nutzt Air-Multiplier-Technologie und intelligente Temperaturregulierung. Ein Philips Multigroom 7000 für Herren ist ebenfalls im Sortiment. Es ist ein 19-teiliges Set mit selbstschärfenden Klingen und 26 Längeneinstellungen. Ein weiterer Braun Trimmer, das 13-in-1 Set 7, hat 120 Minuten Akkulaufzeit.

Für Weihnachten steht zudem eine Nordmanntanne in Größen zwischen 80 cm und 250 cm zur Verfügung. Die beliebteste Variante in 180 cm lässt 30 Prozent auf die UVP sparen. Der Baum hat 4,4 Sterne. Ein Dyson Airwrap wird ebenfalls angeboten, ist aber nur teilweise beschrieben.