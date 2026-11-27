Verdi will den Onlinehändler Amazon mit den Streiks in der Black-Week zu einem Tarifvertrag zwingen.

mit Rabatten um Kunden wirbt, kämpfen die Beschäftigten für faire Löhne und gesunde Arbeitsbedingungen"gestreikt werde, erklärte Philip Keens, ebenfalls Verdi: "Weil Amazon jetzt im Weihnachtsgeschäft auf jeden Kollegen angewiesen ist.

Da tut ein Streik natürlich am meisten weh.

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" Die Beschäftigten würden immer wieder sagen, dass der Lohn nicht reiche und die Arbeit körperlich an die Substanz gehe.eine"Marketingstrategie" vor und die Medienwirksamkeit des Tags zu nutzen. Philip Keens, Verdi-Sprecher, widerspricht:" Das ist hier kein Marketing, es ist die Stimme der Beschäftigten, die laut und deutlich international sagt 'Bildquelle: WDR / Matthias Wagner" Keens sagt, Verdi wolle die Arbeitsbedingungen demokratisieren und tariflich abdecken, um diese für die Beschäftigten abzusichern.