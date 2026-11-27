In der Black Week werden Saugroboter fleißig reduziert – ein Angebot sticht mit Bestpreis heraus.

Am Black Friday sinken die Preise etlicher Saug- und Wischrobotor deutlich. Mit dabei: Top-Marken wie Roborock, Dreame und mehr. Der Black Friday 2026 ist da und von Amazon bis Ebay sind Rabatte am Start.

Natürlich mit dabei: Saugroboter. Mit den cleveren Helfern lässt sich der Haushalt stressfrei erledigen – und das zu Preisen, die überraschen. Von Einsteiger-Modellen bis zu High-End-Geräten mit Wischfunktion und ausfahrbaren Kantenbürsten: Der Markt ist voller Saugroboter-Angebote, die den Geldbeutel schonen und den Boden sauber halten sollen. Wir haben die Saugroboter-Deals am Black Friday geprüft.

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Welche Angebote sind besonders sauber? Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.gehört zu Roborocks Modellen mit Wischfunktion und umfangreicher Reinigungsstation. Dabei arbeitet er laut Hersteller mit bis zu 18.500 Pascal Saugkraft und zwei rotierenden Wischmopps.