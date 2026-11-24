Levi’s am Black Friday 2026: Amazon reduziert Jeans, T-Shirts und weitere Basics um bis zu 85 Prozent. Entdecken Sie die besten Angebote im Überblick.

Info Die 501 zählt zu den bekanntesten Jeans-Modellen von Levi’s. Doch auch andere Schnitte, Oberteile und Unterwäsche gehören zum Sortiment der Modemarke. Rund um den Black Friday am 27.

November 2026 sind zahlreiche Produkte bei Amazon reduziert. Bei ausgewählten Artikeln beträgt der Preisnachlass bis zu 85 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Besonders interessant sind Angebote, deren Preise auch im bisherigen Jahresverlauf niedrig ausfallen. Die folgenden Deals erreichen oder unterbieten den in den verfügbaren Preisdaten ausgewiesenen Jahrestiefstpreis.

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Bei Kleidung können Farbe, Größe und Waschung den tatsächlichen Kaufpreis beeinflussen. Preise und Verfügbarkeiten können variieren. Ob gerade geschnittene Jeans, weit geschnittene Hosen oder unkomplizierte Oberteile: Zum Black Friday bietet Amazon zahlreiche Levi’s-Produkte günstiger an. Bei den folgenden Angeboten fällt der Preisnachlass besonders interessant aus.

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Amazon bietet die ausgewählte Variante für 10,50 Euro statt 70 Euro an. Das entspricht einem Preisnachlass von 85 Prozent gegenüber der UVP. Die Levi’s 568 Loose Straight Cargo verbindet einen lockeren Schnitt mit dem Stil einer Cargo-Hose. Das Herrenmodell eignet sich für legere Freizeitoutfits und lässt sich beispielsweise mit T-Shirts und Sneakern kombinieren.

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 129,95 Euro kostet die ausgewählte Variante bei Amazon aktuell 30,80 Euro. Die Levi’s 724 High Rise Straight kombiniert einen hohen Bund mit einem gerade geschnittenen Hosenbein. Damit eignet sich das Damenmodell für unterschiedliche Alltagsoutfits. Bei Amazon ist die ausgewählte Variante für 38,70 Euro statt 110 Euro erhältlich.

Gegenüber der UVP ergibt sich eine Ersparnis von rund 65 Prozent. Mit dem The Perfect Tee Graphic bietet Levi’s ein Damen-T-Shirt mit grafischem Design an. Das Oberteil lässt sich unkompliziert mit Jeans oder anderen Freizeithosen kombinieren. Amazon verlangt für die reduzierte Ausführung derzeit 10,76 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 30 Euro.

Ein hoher Bund und eine körpernahe Passform zeichnen die Levi’s 721 High Rise Skinny aus. Die Damenjeans ist eine Option für alle, die einen schmalen Hosenbeinverlauf bevorzugen. Amazon bietet die ausgewählte Variante für 43,30 Euro statt zuvor 119,95 Euro an. Der Preisnachlass beträgt rund 64 Prozent.

Das Graphic Crewneck Regular Fit Tee von Levi’s kombiniert einen klassischen Schnitt mit einem grafischen Design und einem Rundhalsausschnitt. Das Herren-T-Shirt eignet sich als Oberteil für unkomplizierte Freizeitoutfits. Bei Amazon kostet die ausgewählte Ausführung 12,81 Euro statt 30 Euro und ist damit rund 57 Prozent günstiger als die UVP. Die Levi’s 514 Straight Fit setzt auf einen geraden Schnitt.

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Das Herrenmodell lässt sich sowohl mit einem T-Shirt als auch mit einem Hemd kombinieren. Amazon bietet eine Ausführung der Jeans aktuell für 58,62 Euro an. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 130 Euro entspricht das einem Rabatt von rund 55 Prozent. Die Levi’s 314 Shaping Straight verbindet ein gerade geschnittenes Bein mit einem Stretch-Anteil im Material.

Dadurch eignet sich das Modell für alle, die eine klassische Jeans mit etwas mehr Flexibilität suchen. Bei Amazon kostet die ausgewählte Variante 40,79 Euro statt 90 Euro. Die Ersparnis gegenüber der UVP liegt bei rund 55 Prozent. Auch Unterwäsche von Levi’s ist zum Black Friday reduziert.

Die Repeat Logo Boxer Briefs sind bei Amazon im Dreierpack erhältlich. Für die ausgewählte Ausführung verlangt der Onlinehändler derzeit 17,95 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 40 Prozent. Die Levi’s 501 Original gehört zu den bekannten Jeans-Klassikern der Marke.

Das Herrenmodell verfügt über ein gerade geschnittenes Bein und eine Knopfleiste als Verschluss. Bei Amazon ist eine Variante für 62,99 Euro statt 76,95 Euro erhältlich. Der Preis liegt damit rund 18 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Wer regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte zusätzlich sparen.

An speziellen Amazon-Angebotstagen gibt es für Prime-Kunden bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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