Die Black-Friday-Angebote sind bei MediaMarkt gestartet und bringen zahlreiche Technik-Deals mit sich. Wir haben die Aktionen unter die Lupe...

Die Black-Friday-Angebote sind bei MediaMarkt gestartet und bringen zahlreiche Technik-Deals mit sich. Wir haben die Aktionen unter die Lupe genommen und einige Highlights für euch gefunden.

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Die Akkulaufzeit beträgt bis zu acht Stunden, mit MagSafe-Ladecase sind bis zu 24 Stunden möglich. Fünf Größen an Silikon-Ohreinsätzen sorgen für eine anpassbare Passform. Hinzu kommen eine IP57-Zertifizierung gegen Staub und Wasser sowie Bluetooth 5.3.bietet 19 Kaffeespezialitäten, darunter Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato. Dafür ist ein Milchbehälter direkt integriert, sodass kein zusätzlicher Milchaufschäumer benötigt wird.macht mit einer Bodendüse samt Lichtstrahl feinen Staub auf Hartböden sichtbar.