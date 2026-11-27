Black Friday 2026: Parfum-Angebote von Hugo Boss, Davidoff, Mugler und Co. bei Douglas und Amazon. Welche Deals sich im Preisvergleich lohnen.

Zum Black Friday sind beliebte Parfums von Hugo Boss, Davidoff und Mugler reduziert. Ein Preisvergleich zeigt, bei welchen Düften Sie sparen. Ein Eau de Parfum von Davidoff für knapp 22 Euro oder ein Herrenduft von Hugo Boss für weniger als 50 Euro: Zumam 27.

November 2026 reduzieren Parfümerien und Online-Händler zahlreiche Markenparfums. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder seinen eigenen Lieblingsduft nachkaufen möchte, kann unter anderem bei Amazon und Douglas sparen. Teilweise werben die Händler mit Rabatten von mehr als 60 Prozent.

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Allerdings sind viele Parfums auch außerhalb der Black Week für einen Bruchteil der unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich. Deshalb haben wir uns neben den aktuellen Angeboten auch die bisherigen Preise angesehen. Bei einigen Düften erreichen die Preise sogar neue Tiefststände. Frische Zitrusnoten, würzige Akzente oder warme Holznoten: Bei den Herrendüften stehen zum Black Friday unterschiedliche Duftkompositionen zur Auswahl.