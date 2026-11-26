Erst kürzlich hat Freenet einen der stärksten Black-Friday-Deals des Jahres vom Netz genommen. Nun ist die Telekom-Flat mit 200 Gigabyte für 16,99 Euro zurück.

200 Gigabyte, bis zu 100 Mbit/s, monatlich kündbar und dauerhaft günstig: Erst vor wenigen Tagen hat Freenet einen der stärksten Black-Friday-Deals des Jahres beendet. Nun ist er wieder da – noch günstiger.

Eine Telekom-Flat mit 200 Gigabyte Datenvolumen ist beim Netzbetreiber selbst kaum zu bezahlen. Discounter werben oft mit Sonderangeboten, doch die sind meist mit langen Laufzeiten und späteren Preiserhöhungen verbunden. Entsprechend viel Aufsehen erregte Freenet vergangene Woche mit einer Black-Week-Offerte: Eine 200-Gigabyte-Telekom-Flat mit Datenraten bis zu 100 Mbit/s gab es für dauerhaft 16,99 Euro im Monat – monatlich kündbar und mit einem Anschlusspreis von 19,99 Euro. Der Deal mauserte sich laut Anbieter schnell zum Black-Week-Bestseller.

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Am 23. November zog Freenet die Reißleine und nahm den stark nachgefragten Tarif vom Netz. Kurz vorm Black Friday ist die Offerte nun noch einmal zurück – zu noch besseren Bedingungen. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.