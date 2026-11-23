Mehr als die Hälfte der Bundesbürger - 57 Prozent - wollen die diesjährigen Angebote zu den Schnäppchentagen Black Friday oder Cyber Monday nutzen, für die schon seit Wochen geworben wird.

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger - 57 Prozent - wollen die diesjährigen Angebote zu den Schnäppchentagen Black Friday oder Cyber Monday nutzen, für die schon seit Wochen geworben wird.

Geshoppt wird vor allem online, wie die Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergab. Das sei naheliegend: "Die Auswahl ist groß und die Preise lassen sich schnell vergleichen", erklärte Bitkom. Die Angebote mit KI prüfen aber erst 19 Prozent.

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Die Künstliche Intelligenz wird demnach genutzt um einzuschätzen, ob ein Black-Friday-Rabatt tatsächlich ein gutes Angebot ist. 17 Prozent beobachten damit bereits vor dem Black Friday die Preisentwicklung ihrer Wunschprodukte, wie Bitkom am Montag mitteilte. 14 Prozent lassen sich von einer KI automatisch informieren, sobald ein Produkt den gewünschten Preis erreicht, zwölf Prozent setzen KI ein, um Fake-Angebote zu erkennen. Bei der Suche dagegen hat die Hälfte der Befragten bereits KI eingesetzt. 23 Prozent finden die die Ergebnisse einer KI-Produktsuche laut Umfrage besser als die klassischer Suchmaschinen.

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Für viele ist der Black Friday laut Umfrage eine Gelegenheit, sich länger gehegte Wünsche günstiger zu erfüllen. Rund die Hälfte derjenigen, die die Angebote nutzen wollen, kauft Dinge, die sie sich schon länger wünschen, für die sie aber nicht den regulären Preis bezahlen möchte. Ein Drittel kauft vor allem Geschenke. 29 Prozent lassen sich beim digitalen Schaufensterbummel aber auch von Angeboten zu Spontankäufen inspirieren.

Und Viertel sucht aktiv nach den besten Deals - unabhängig davon, ob ein Produkt konkret benötigt wird. Viele Befragte haben bereits ihr Budget für die Schnäppchentage festgelegt. Im Schnitt sind es laut Bitkom 304 Euro. Männer wollen im Schnitt 345 Euro ausgeben, Frauen 255 Euro.