Entdecken Sie die besten Black Friday Rabatte auf beliebte Brettspiele wie Azul, UNO und Risk. Jetzt sparen und Spieleabend-Genuss mit hochwertigen Strategiespielen sichern.

Während der Black Friday in diesem Jahr viele Verbraucher mit deutlichen Preisnachlässen bei Unterhaltungsprodukten überrascht, rücken insbesondere hochwertige Brettspiele in den Fokus der Sparwilligen. Ob Familien, die nach gemeinsamen Aktivitäten suchen, oder Strategy-Fans, die ihre Kollektion erweitern wollen, profitieren von den aktuellen Reduzierungen auf beliebte Klassiker und moderne Hits. Der Markt bietet derzeit attraktive Angebote für Titel, die sowohl kurzweiligen Spaß als auch strategische Tiefe versprechen.

Azul und Azul: Portugal als Kunstwerk

Das Spiel des Jahres 2018, Azul, überzeugt auf dem Markt weiterhin durch seine clevere Kombination aus einfachem Einstieg und komplexer Strategie. Bei Azul verwandeln die Spieler die Rolle von Fliesenlegern, die einen portugiesischen Palast mit bunten Kunstwerken verzieren. Der entscheidende Faktor ist dabei die kluge Planung, da das Einsammeln von zu vielen Fliesen zu Minuspunkten führt.

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Für Familien und taktisch versierte Spieler ab acht Jahren bietet Azul eine spannende Herausforderung. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf maximal vier Spieler begrenzt, was die Runden kompakt und intensiv macht. Die Regeln sind schnell erfasst, doch der Wettlauf um die besten Muster sorgt bis zur letzten Minute für Spannung am Tisch.

Digitale Hybrid-Spaß mit Hitster und UNO Buzzer

Mit der App-Verbindung punktet Hitster vor allem durch unkomplizierten Einstieg und modernen Spielspaß, der Musikbegeisterten zugutekommt. Das Spielprinzip basiert auf dem Scannen einer Karte, dem Hören eines Songs über Spotify und der korrekten Zuordnung von Interpret und Veröffentlichungsdatum. Über 300 Hits und drei Spielmodi bieten großen Gruppen schnellen Stoff für gesellige Abende.

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Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch die technische Abhängigkeit, da Smartphone, App und Streamingdienst zwingend erforderlich sind. Damit eignet sich Hitster ideal für musikbegeisterte Familien und Partyrunden, ist aber weniger empfehlenswert für strategiefreudige Gruppen, die bewusst auf Handys verzichten möchten. Analoges Spielvergnügen bietet hingegen UNO Buzzer, das durch einen Kartenwerfer mit Knopfdruck und Soundeffekte für zusätzliche Überraschungen sorgt.

Klassiker wie Monopoly, UNO und Mister X im Fokus

Monopoly sorgt kaum weniger für Spannung am Familientisch, da es um den Erwerb von Grundstücken, den Bau von Häusern und das Kassieren von Mieten geht. Das Ziel ist dabei, die Mitspieler finanziell in den Ruin zu treiben, wobei die großen Spielfiguren und das praktische Aufbewahrungsfach den Komfort erhöhen. Trotz der bekannten Regeln sollte man für eine Partie bis zu zwei Stunden Zeit einplanen.

UNO Buzzer variiert die bekannten Regeln durch einen mechanischen Kartenwerfer, der einzelne Karten oder ganze Lademengen auswirft. Mit blinkenden Lichtern und Soundeffekten entsteht ein lebendiges Spielerlebnis, das sich bis zu zehn Spielern eignet. Eine weitere Alternative für Familien ab acht Jahren ist Mister X, das als Verfolgungsjagd durch London konzipiert ist. Eine Partie dauert etwa 45 Minuten und funktioniert auch zu zweit, wobei die Detektive gut abstimmen müssen, um Mister X auf die Spur zu kommen.

Risiko und Morty Sorty für verschiedene Zielgruppen

Bei Risiko wird der Wohnzimmertisch zum Schlachtfeld, auf dem Spieler Weltherrschaft anstreben, indem sie Truppen geschickt aufstellen und Gebiete erobern. Der Erfolg hängt davon ab, Mitspieler in Schach zu halten und strategisch vorzustoßen. Für jüngere Tüftler und Familien ist Morty Sorty Magic Shop eine ideale Wahl, bei der Gläser mit magischen Zutaten sortiert werden.

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Morty Sorty erfordert Köpfchen, um die richtige Reihenfolge und passende Farben auf den Regalen zu platzieren. Mit 20 bis 30 Minuten Spielzeit ist es eine schöne Runde für zwischendurch, die ab acht Jahren geeignet ist. Unterschiedliche Spielpläne und Wertungen sorgen dafür, dass jede Runde anders verläuft, was Langeweile effektiv verhindert und den Zauberabenteuer-Charakter unterstreicht.