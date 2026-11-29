Black Friday und Black Week haben dem Einzelhandel in Baden-Württemberg offenbar nur begrenzt zusätzliche Käufer gebracht. Nun hofft die Branche auf das Weihnachtsgeschäft in den Adventswochen.

Black Friday und Black Week haben dem Einzelhandel in Baden-Württemberg offenbar nur begrenzt zusätzliche Käufer gebracht. Nun hofft die Branche auf das Weihnachtsgeschäft in den Adventswochen.

Stuttgart - Rabattaktionen rund um den Black Friday haben dem stationären Einzelhandel in Baden-Württemberg nach Einschätzung des Handelsverbands nur begrenzt zusätzliche Kaufimpulse gebracht. Viele Verbraucher achteten stärker auf ihre Ausgaben und verglichen Preise, teilte der Verband mit. Auch der Start des Weihnachtsgeschäfts fiel einer Umfrage unter 178 Händlerinnen und Händlern zufolge verhalten aus. Viele von ihnen zeigten sich mit dem Umsatz und dem Kundenandrang am ersten Adventssamstag unzufrieden.

Advertisement

"Der erste Adventssamstag ist ein wichtiger Auftakt, aber noch längst keine Entscheidung über den Verlauf des gesamten Weihnachtsgeschäfts", sagte Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg. Erfreulicher bewerteten die Händler die Stimmung ihrer Kundinnen und Kunden. Viele Menschen seien bereits in vorweihnachtlicher Stimmung, kauften aber offenbar bewusster ein und verschöben ihre Entscheidungen teilweise.