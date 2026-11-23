Amazon senkt die Preise bei The North Face im Black Friday Sale drastisch. Von Jacken bis Rucksäcke sparen Kunden bis zu 45 Prozent. Jetzt die besten Angebote ansehen.

Während der Black Friday Sale bei Amazon läuft, senkt der Online-Riese die Preise für die Marke The North Face drastisch. Kunden finden im aktuellen Angebot reduzierte Preise auf funktionale Jacken, Rucksäcke und Schuhe, wobei die Rabatte bis zu 45 Prozent betragen. Diese deutlichen Preissenkungen gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung gelten für zahlreiche Artikel der Outdoor-Marke. Die Auswahl erstreckt sich von wasserdichten Outdoor-Jacken über praktische Alltagsrucksäcke bis hin zu spezialisierten Badeschuhen. Interessierte Nutzer können die reduzierten Produkte direkt über die Plattform von Amazon erwerben, wobei die Verfügbarkeit je nach Modell und Größe variiert.

Technik und Ausstattung der reduzierten Jacken

Die Antora Triclimate Jacke für Herren setzt auf ein innovatives Schichtsystem, das maximale Flexibilität bei wechselnden Wetterbedingungen bietet. Das Modell besteht aus einer wetterfesten Außenjacke und einer separaten Innenjacke, die jeweils einzeln oder kombiniert getragen werden können. Die äußere Lage ist mit der DryVent-2L-Technologie ausgestattet, die Niederschläge effektiv abhält und gleichzeitig atmungsaktiv wirkt. Aktuell ist diese vielseitige Jacke in der Farbe Schwarz in verschiedenen Größen um 25 Prozent reduziert, was sie zu einer attraktiven Option für Outdoor-Enthusiasten macht.

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Die ThermoBall Damen-Jacke von The North Face nutzt eine spezielle Füllung, die auch bei feuchter Witterung viel Wärme speichern soll. Ergänzend kommt atmungsaktives und windabweisendes WindWall-Gewebe zum Einsatz, das die Jacke ideal für Wanderungen und Ausflüge bei wechselhaftem Wetter macht. Sie eignet sich zudem hervorragend als zusätzliche Isolationsschicht unter einer Winterjacke. Bei Amazon ist die ThermoBall-Jacke vorm Black Friday um 30 Prozent reduziert, wodurch sich ein signifikantes Sparpotential für Käuferinnen ergibt.

Neben den schweren Winterjacken bietet The North Face mit der Cedar Trail Grid auch eine leichte Fleecejacke für Herren an. Ihr elastisches Gewebe passt sich den Bewegungen des Trägers an und ist atmungsaktiv, wodurch sie sich gut unter einer wetterfesten Außenschicht tragen lässt. Die Jacke besteht teilweise aus recycelten Materialien, was sie zu einer umweltbewussteren Wahl macht. Aktuell ist die Jacke in Schwarz und in verschiedenen Größen um 20 Prozent reduziert.

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Schuhwerke und Accessoires im Blickpunkt

Die Offtrail Gore-Tex Sneaker von The North Face sind speziell für Wanderungen in unwegsamem Gelände konzipiert. Das Modell kombiniert eine wasserdichte, atmungsaktive Membran mit einer griffigen Gummisohle, deren fünf Millimeter tiefe Profilstollen auf unterschiedlichen Untergründen Halt geben sollen. Verstärkungen an Zehen und Ferse schützen den Schuh zusätzlich vor Abnutzung. Mit einem aktuellen Preis von rund 96 Euro sind die Sneaker zum bisherigen Bestpreis erhältlich.

Für Freizeitaktivitäten am Wasser bieten die BC Slide II Badeschuhe von The North Face eine schnelle und bequeme Lösung. Sie lassen sich schnell an- und ausziehen und bestehen aus einem breiten Riemen sowie einer mehrteiligen Sohlenkonstruktion. Das geringe Gewicht sorgt dabei für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Auf die Badeschuhe gibt es in verschiedenen Größen und Farben aktuell bis zu 29 Prozent Rabatt.

Der Fall Line Rucksack von The North Face hat ein Fassungsvermögen von 28 Litern und bietet ausreichend Platz für Laptop, Tablet und weitere Alltagsgegenstände. Das Hauptfach verfügt über ein gepolstertes, fleecegefüttertes Tabletfach, während zwei seitliche Mesh-Fächer auf der Außenseite für Trinkflaschen gedacht sind. Für einen angenehmen Sitz sorgt das FlexVent-Tragesystem mit gepolstertem, atmungsaktivem Rückenteil. Mit einem aktuellen Preis von 60 statt 110 Euro ist der Rucksack so günstig wie nie erhältlich.

Reisetaschen und Zahlungsbedingungen

Die Base Camp Duffel von The North Face bietet verschiedene Möglichkeiten, Reisegepäck und kleinere Gegenstände übersichtlich unterzubringen. Das Hauptfach ist mit einer separaten Netztasche ausgestattet, die sich per Reißverschluss schließen lässt. Am Ende der Tasche befindet sich ein weiteres Fach, in dem sich zusätzliche Utensilien verstauen lassen. Die Schultergurte sind verstellbar und können bei Bedarf abgenommen werden. In Rot ist die Tasche in der 50-Liter-Ausführung aktuell mit einem Rabatt von 22 Prozent erhältlich.

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Wer regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen gibt es für Prime-Kunden bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte, was die Attraktivität der Zahlungsmethode in der Black-Friday-Periode weiter erhöht.