Aktivisten blockieren am Black Friday das Geländer eines Technologieunternehmens in Berlin. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung nach der Blockade.

Aktivistinnen haben am Black Friday die Zufahrten zu einer Niederlassung eines Technologieunternehmens in Berlin blockiert. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt 30 Menschen an dieser Aktion beteiligt, die das Gelände für etwa 20 Minuten unzugänglich machte. Ein Tor wurde von den Protestierenden zusätzlich mit einem Schloss versperrt, um den Zutritt zu erschweren.

Ablauf der Blockade und Polizeieingreifen

Ein Polizeisprecher schilderte, dass es für die Dauer von rund 20 Minuten nicht möglich war, das Gelände zu betreten oder zu verlassen. Die Sicherheitskräfte vor Ort reagierten auf die Blockade und leiteten sofort Ermittlungen ein. Gegen alle 30 Beteiligten wird derzeit wegen Nötigung ermittelt. Dies ist eine direkte Konsequenz aus der gewaltsamen oder zwanghaften Behinderung des Geschäftsbetriebs.

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Die Situation vor Ort eskalierte kurzzeitig, als die Polizei versuchte, die Personalien der Aktivistinnen zu erfassen. Viele Teilnehmerinnen trugen keinen Ausweis bei sich, was die Identifizierung erschwerte. Besonders auffällig war, dass die Fingerkuppen der Frauen verklebt waren, um eine DNA- oder Abdrucknahme zu verhindern. Die Beamten mussten den Kleber daher mit einer speziellen Lösung ablösen, um dennoch Fingerabdrücke für die Ermittlungen nehmen zu können.

Forderungen der Demonstranten gegen Tech-Konzerne

Die Demonstranten richteten ihre Botschaft klar an die anwesenden Sicherheitkräfte und Beobachter. Auf Anweisung der Polizei verlegten die Aktivistinnen ihre Demonstration am sogenannten Black Friday schließlich auf die andere Straßenseite. Dort zeigten sie ein transparentes Banner mit dem Text "No Tech For Apartheid". Die deutsche Übersetzung lautet "Keine Technologie für Apartheid" und zielt auf die ethische Verantwortung von Technologiekonzernen ab.

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Berichte der Medien "B.Z" und RBB bestätigten das Vorhandensein der Aktivistinnen und die Ausrichtung ihrer Protestaktion. Die Behörden gaben an, dass ausreichend Personal vor Ort war, um die Lage zu kontrollieren. Die Polizei erfasste die Daten der Aktivistinnen für die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen, was jedoch durch die zuvor genannten Vorkehrungen der Gruppe verzögert wurde.

Rechtliche Konsequenzen und weitere Verfahrensschritte

Die Strafverfolgungsbehörden gehen nun davon aus, dass die Blockadevorsatz und die Behinderung der Geschäftstätigkeit strafbare Nötigung darstellt. Die Tatsache, dass das Tor versperrt wurde, unterstreicht den Willen zur erzwungenen Störung des Zugangs. Dies ist ein relevanter Faktor für die Einstufung der Schwere der Tat durch die Staatsanwaltschaft.

Die Identifizierung aller 30 Beteiligten gilt als abgeschlossen, sobald die Fingerabdrücke ausgewertet sind. Die Polizei wird die Akten nun an die zuständigen Staatsanwaltschaften überweisen. Es ist davon auszugehen, dass weitere Verfahrensschritte folgen werden, da Nötigung in dieser Form in der Regel mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet wird.

Die Protestaktion am Black Friday markiert einen Höhepunkt der Kritik an der Zusammenarbeit von Tech-Firmen mit militärischen oder polizeilichen Einrichtungen. Die Forderung "No Tech For Apartheid" spiegelt eine breitere gesellschaftliche Debatte wider, die auch in anderen europäischen Städten stattfindet. Die konkreten rechtlichen Schritte in Berlin dienen als Präzedenzfall für ähnliche zukünftige Aktionen.