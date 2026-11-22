Filmfans sollten die Black-Friday-Deals nicht verpassen: Amazon bietet viele Titel günstiger an, inklusive neuer Titel wie Michael und Tron: Ares. #anzeige

Die Blu-ray dürfte das letzte große physische Medium sein, auf dem Filme veröffentlicht werden. Doch noch gibt es für Heimkino-Fans gute Gründe, ihre Filmsammlung auf Disc zu erweitern.

Schließlich bieten Blu-rays und insbesondere 4K-UHD-Blu-rays häufig eine bessere Bild- und Tonqualität als Streamingdienste. Hinzu kommt ein entscheidender Vorteil: Einmal gekauft, bleiben die Filme dauerhaft verfügbar und man ist unabhängig von Streaming-Abos, auslaufenden Lizenzen oder einer funktionierenden Internetverbindung. Zur nahenden Weihnachtszeit machen Blu-rays in den Augen vieler als Geschenk auch mehr her als ein Gutschein für einen Streaming-Service, aber das ist zugegebenermaßen Geschmackssache.

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Bei der Black-Friday-Woche von Amazon wurden die Preise für zahlreiche Blu-rays und 4K-Filme gesenkt, sodass man sich vom aktuellen Blockbuster bis hin zu Filmklassikern mit vergünstigten Scheiben eindecken kann. Einige Deals stellen wir in diesem Artikel kurz vor, die Anzahl derzeit reduzierter Titel ist aber natürlich wesentlich größer.mit Ryan Gosling sichern. Darin erwacht ein Mann ohne Erinnerung an Bord eines Raumschiffs und muss herausfinden, wie er die Menschheit vor einer drohenden Katastrophe retten kann.

Die Blu-ray kostet 15,29 Euro, die27,19 Euro. Das Ganze basiert übrigens auf einem Roman von Andy Weir, der vielen Sci-Fi-Fans bereits seit seinem Debütroman Der Marsianer ein Begriff sein dürfte.geht es ebenfalls ins Weltall, allerdings weicht der Sci-Fi-Anspruch schierer Videospiellogik - erlaubt ist, was Spaß macht. Mario, Luigi und Co. erleben ein intergalaktisches Abenteuer mit Rosalina, Bowser Jr. und weiteren Nintendo-Charakteren.

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Amazon verlangt momentan 14,98 Euro für die Blu-ray und 27,98 Euro für diedie Lebensgeschichte des King of Pop geboten. Das Biopic mit Jaafar Jackson in der Hauptrolle zeichnet Michael Jacksons Weg von den Jackson Five zum weltweiten Superstar nach. Die Blu-ray gibt es für 15,29 Euro.für 12,10 Euro auf Blu-ray sichern.

Das Kinoabenteuer knüpft an die beliebte Serie von Disney+ an und schickt den Kopfgeldjäger Din Djarin und seinen kleinen Begleiter auf eine neue Mission für die Neue Republik.fällt noch umfangreicher aus: Sie enthält sowohl die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie als auch alle drei Hobbit-Filme in 4K-Auflösung, jeweils mit Kino- und Extended-Fassungen. Für die komplette Sammlung verlangt Amazon aktuell 71,71 Euro.begibt sich ein Expertenteam um Scarlett Johansson auf eine abgelegene Insel, um DNA von Dinosauriern für ein neuartiges Heilmittel zu gewinnen.

Klingt danach, dass dabei einiges schieflaufen kann? Bingo! Die Blu-ray gibt es für 10,40 Euro, dieein etwas anderes Superhelden-Abenteuer geboten. Darin müssen sich Antihelden wie Yelena Belova, Bucky Barnes und Red Guardian zusammenraufen, um eine gefährliche Mission zu überstehen.

Die Blu-ray ist für 10,40 Euro im Angebot.greifen. Das Set enthält alle vier Filme der ursprünglichen Reihe mit Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen, die sich vom unfreiwilligen Tribut zur Symbolfigur einer Rebellion entwickelt. Amazon verlangt für die Blu-ray-Sammlung mit vier Discs lediglich 15,77 Euro.gibt es außerdem Nachschub für Science-Fiction- und Actionfans.

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Diesmal steht erstmals ein Predator selbst im Mittelpunkt: Der junge, von seinem Clan verstoßene Jäger Dek muss sich auf einem lebensfeindlichen Planeten beweisen und erhält dabei unerwartete Unterstützung von der Androidin Thia. Die Blu-ray kostet 14,07 Euro, dieist ebenfalls reduziert. Im dritten Teil der Reihe bekommen es Jake Sully und seine Familie auf Pandora unter anderem mit dem kriegerischen Aschevolk zu tun.

Der Film liegt in unterschiedlichen Varianten vor: Die Blu-ray kostet 13,74 Euro, dieWer sich nicht nur für Blu-rays beim Amazon Black Friday 2026, sondern auch für noch mehr aktuelle Spar-Angebote von Amazon, Alternate, Media Markt und Co. interessiert, sollteprüfen. Wichtig: Preise und Verfügbarkeit wurden vor der Veröffentlichung gewissenhaft geprüft, können sich aber kurzfristig ändern. Verbindlich sind die Angaben beim jeweiligen Anbieter.

Egal ob Standard-Blu-ray mit Full-HD-Bildqualität oder 4K-Blu-ray für feinste Details in Ultra HD: Zahlreiche Filme lassen sich beim Amazon Black Friday günstiger kaufen. Wer die Sammlung aufstocken möchte, hat jetzt eine gute Gelegenheit.