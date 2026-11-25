Kult-Unterwäsche von Calvin Klein und Tommy Hilfiger, Spitze von Hunkemöller und hübsche Basics von Bonprix: Zum Black Friday gibt es Wäscheklassiker zum Sparpreis.

Kult-Unterwäsche von Calvin Klein und Tommy Hilfiger, romantische Spitze von Hunkemöller und hübsche Basics von Bonprix: Zum Black Friday gibt es echte Wäscheklassiker zum Sparpreis.

Wann haben wir unserer Wäscheschublade zuletzt ein kleines Update gegönnt? Zum Black Friday ist dafür die perfekte Gelegenheit. Von beliebten Markenklassikern bis hin zu hübschen, erschwinglichen Dessous von Bonprix gibt es gerade einiges zu entdecken. Wir haben die schönsten Angebote für sie und ihn unter die Lupe genommen.

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Es gibt Unterwäsche – und es gibt die Klassiker von Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Die schlichten Boxershorts mit dem markentypischen Logo-Bund sind seit Jahren aus der Männergarderobe kaum wegzudenken. Zeitlos, sportlich und ohne viel Schnickschnack. Gerade zum Black Friday lohnt es sich, den Vorrat aufzustocken.

Wenn es um ikonische Männerunterwäsche geht, führt kaum ein Weg an Calvin Klein vorbei. Die schlichten Boxershorts mit dem berühmten Logo-Bund haben längst Kultstatus. Schlicht, sportlich und ohne auffälliges Logo: Die Baumwoll-Boxershorts von Snocks kommen mit elastischem Bund und ohne nervig kratzendes Etikett daher. Ein unkompliziertes Basic für Sport und Alltag.

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Auch Boss gehört zu den absoluten Unterwäsche-Klassikern für Männer. Die sportlich geschnittenen Trunks mit markantem Logo-Bund kommen gleich im praktischen Fünferpack daher. Fünf Marken-Boxershorts für unter 30 Euro – das macht weniger als sechs Euro pro Stück! Damit erreicht das Set einen neuen Bestpreis.

Normalerweise werden im Schnitt rund 17 Euro mehr fällig. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Bodys sind längst viel zu schön, um sie ausschließlich unter der Kleidung zu verstecken.

Mit einer schicken Stoffhose und einem Blazer lassen sich einige Modelle sogar wunderbar zum Ausgehen stylen. Wer es lieber romantisch mag, setzt auf zarte Spitze und verspielte Details. Ein bisschen Spitze, ein bisschen Romantik: Der lilafarbene Body kommt mit verstellbaren Trägern und einem ungefütterten Design daher, das die natürliche Silhouette betont. Bei diesem Preis werden wir glatt schwach!

Der Body erreicht einen neuen Bestpreis und kostet normalerweise im Schnitt fast 18 Euro mehr. Zarte Spitze am Ausschnitt, schimmernder Satin und eine taillierte Passform machen den kurzärmeligen Body zum hübschen Styling-Partner – auch für den nächsten Party-Look. Dank 20 Prozent Rabatt per Code rutscht der Preis auf rund 17,60 Euro. Für einen hübschen Spitzen-Body ein wirklich fairer Angebotspreis.

So schön verspielte Spitzen-Dessous auch sind, im Alltag greifen wir doch immer wieder zu unseren geliebten Basics. Gerade die schlichte Markenunterwäsche von Calvin Klein und Tommy Hilfiger ist seit Jahren angesagt. Sportlich, minimalistisch und irgendwie immer cool. Drei schwarze Baumwoll-Strings mit Stretchanteil, die einfach immer gehen.

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Ein zeitloser Unterwäsche-Klassiker, von dem man eigentlich nie genug haben kann. Kaum eine Marke steht so sehr für den minimalistischen Unterwäsche-Look wie Calvin Klein. Die tief geschnittenen Tangas sind echte Evergreens, die auch fernab kurzlebiger Modetrends funktionieren. Ein guter BH sollte vor allem bequem sitzen.

Wenn er dann auch noch hübsch aussieht und kein Vermögen kostet, umso besser! Zwischen romantischen Spitzenmodellen und unkomplizierten Alltags-BHs gibt es gerade einige schöne Angebote zu entdecken. Dieser rote Spitzen-BH mit verstellbaren Trägern ist ein echter Hingucker. Kleiner Geheimtipp am Rande: Je nach Hautton und Rotnuance können rote BHs unter weißen Shirts erstaunlich unauffällig sein.

Wer bei Hunkemöller für über 90 Euro bestellt und dadurch die Versandkosten spart, sichert sich den aktuellen Tiefpreis. Bei einer Einzelbestellung bietet Amazon derzeit den günstigsten Gesamtpreis. Für 12,99 Euro ist der BH aktuell wirklich günstig. Ab dem 3.

Dezember sollen laut Anbieter wieder 19,99 Euro fällig werden. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA. Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr.

Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.